Il cinema delle feste: ecco i film italiani che vedremo a Natale 2023

Commedie in maggioranza, ma anche crime crepuscolari e storie per tutta la famiglia. Sono i film italiani in uscita nelle sale durante le feste, mentre si prepara l'albero di Natale e ci si abbuffa a casa, prima di andare al cinema. Il nostro speciale.

L'albero di Natale pronto, possibilmente vero e non di plastica, preparato vincendo la pigrizia e rischiando il corto circuito per le lucine che non se ne fa mai a meno. La temperatura in calo - su questo dubitiamo - per accompagnarci alle Feste, quel momento dell'anno in cui ci si ingozza di cibo, nonostante la crisi, e si cerca di dimenticare i venti globali non proprio pacifici che ci angosciano durante il resto dell'anno. L'occasione per ritrovarsi in famiglia, chiarendo qualche incomprensione di troppo con sorelle o genitori, perdonando e cercando di farsi perdonare.



Settimane attese tutto l'anno dagli uffici marketing di ogni settore merceologico, ma in fondo anche da tutti noi, nonostante lo scetticismo e le lamentele per doversi ritrovare in tavolate infinite che fanno saltare i decibel alle stelle. Natale, Capodanno, panettone e carbone, pandoro e lenticchie per chiudere con un anno diversamente lieto. Il momento anche per confermare un piccolo boom del cinema italiano in sala, grazie principalmente all'incredibile successo di Paola Cortellesi e del suo esordio alla regia, C'è ancora domani. Non è escluso che sia proprio lui, nel suo bianco e nero che ha conquistato oltre tre milioni di persone, a rappresentare la sorpresa nelle sale delle feste.



Per le altre uscite, dal 6 dicembre al 4 gennaio, ci abbiamo pensato noi a prepararvi per bene con questo speciale Film italiani al cinema a Natale 2023.

Improvvisamente a Natale mi sposo

Diego Abatantuono ha il fisico da padrone di casa di una di quelle tavolate infinite che caratterizzano le feste degli italiani. Se non proprio da Babbo Natale in persona, come ha dimostrato in passato. Per cui non stupisce vederlo di nuovo protagonista in un film per tutta la famiglia, Improvvisamente a Natale mi sposo, in sala dal 6 dicembre per Notorious Pictures, un sequel di Improvvisamente Natale sempre diretto da Francesco Patierno, in cui ritroviamo per l’appunto Abatantuono, oltre a Nino Frassica, il Mago Forest e Violante Placido, insieme alle new entry Elio, Primo Reggiani e un ritorno al cinema sorprendente, quello di Carol Alt, icona degli anni ’80 e ’90, che recita in italiano.



Questa volta sarà nonno Abatantuono in persona a riunire tutta la famiglia per una novità esplosiva: il suo matrimonio imminente, proprio a Natale, con una donna (Carol Alt) dal passato misterioso e forse non proprio cristallino. Inutile dire che la figlia è a dir poco sospettosa e poco entusiasta, come molti altri membri della famiglia, sempre alle prese con imprevisti e guai di varia natura. Fidarsi o non fidarsi? La risposta l'avrete, non proprio semplice, direttamente al cinema.



Improvvisamente a Natale mi sposo: Il Trailer Ufficiale del Film con Diego Abatantuono - HD

Adagio

Si respira un’aria malsana e malinconica, quella di una Roma che chiude i conti con il racconto delle sue malversazioni criminali di vario tipo e genere raccontate in una quindicina d’anni da Stefano Sollima. Un immaginario che ha cambiato cinema e televisione, quello della serie di Romanzo Criminale, di A.C.A.B., del film Suburra. Sono ormai invecchiati e piegati dai lutti e dai tragici errori del passato, i protagonisti di Adagio, Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Toni Servillo, Adriano Giannini, in sala per Vision Distribution dal 14 dicembre, un film scritto dallo stesso Sollima insieme a Stefano Bises.



Ci si affaccia verso un futuro rappresentato dalle giovani generazioni, come Manuel, un ragazzo di sedici anni che finisce nei guai, vittima di un ricatto, e mentre fugge chiede aiuto e protezione a ex criminali, vecchie conoscenze del padre. Indossano quasi dei costumi o delle divise, questi criminali in attesa e segnati dalla vita. Quasi irriconoscibili rispetto al solito, Favino e Servillo alimentano il clima crepuscolare di questo crime che rimanda a nobili riferimenti del cinema americano, presentato in concorso allo scorso Festival di Venezia.



Adagio: Il Trailer Ufficiale del film di Stefano Sollima con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea - HD

Santocielo

Hanno fatto irruzione con un poster spassoso che presenta un capello biondo disinvolto e a dir poco inedito. Protagonista - del capello - (Valentino) Picone, che torna al cinema, ovviamente insieme a Salvo Ficarra, in Santocielo, in uscita il 14 dicembre per Medusa. Questa volta lasciano la regia (per la prima volta) a Francesco Amato per raccontare una storia che rimane piuttosto misteriosa. I due non vogliono evidentemente troppo rovinare una sorpresa importante che ci attenderà. La curiosità nel rivederli in un film “loro”, dopo l’esperienza inconsueta e molto riuscita di La stranezza, è sicuramente molta.





Si sa qualcosa sul cast, con Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta a intrigare come protagoniste femminili, mentre ci sarà anche un altro fuoriclasse della commedia come Giovanni Storti. Per la trama, è noto che racconti come l'Assemblea Celeste in Paradiso abbia deciso di inviare sulla Terra un nuovo Messia, per risolvere un'importante questione: l'egoismo e l'atteggiamento bellico degli esseri umani. Il compito di toccare il ventre di chi dovrà portare in grembo il nuovo figlio di Dio è affidato a un angelo. L’inviato è Picone, che viene subito traviato da un compagno di bagordi terrestri come Ficarra, proprio mentre deve toccare il ventre di chi partorirà il suddetto nuovo Messia. Inutile dire che i piani andranno rivisti, speriamo non quelli di divertirsi con Santocielo.



Santocielo: Il Primo Trailer del nuovo Film di Ficarra e Picone - HD

Come può uno scoglio

Nati in televisione, ma ancora prima nel cabaret e come animatori di villaggi turistici, Pio D’Antini e Amedeo Grieco tornano al cinema dopo il buon risultato del loro esordio, Belli ciao. Sono sempre diretti da Gennaro Nunziante, per molti film regista di Checco Zalone, in Come può uno scoglio, dal 28 dicembre al cinema distribuito da Vision.



I comici foggiani sono sceneggiatori insieme a Nunziante della storia di Pio, erede alla morte del padre di lucrose attività imprenditoriali. Vive a Treviso e pensa bene di concorrere alla carica di sindaco. Ma ovviamente l’imprevisto arriverà con la strascinante goffaggine di un ex carcerato, Amedeo. I due hanno in comune più di quando immaginino. Una nuova avventura all’insegna del contrasto fra agio e umili origini, fra dialetti e culture diverse, fra sud e nord. Nel cast, insieme a Pio D’Antini e Amedeo Grieco, Francesca Valtorta, Nicola Rignanese e Claudio Bigagli.

Succede anche nelle migliori famiglie

Parlando di ritorni, e di comici del sud, ecco che Alessandro Siani si affaccia a inizio anno, proprio dal 1 gennaio 2024, con il suo sesto film - distribuito da 01 - da lui scritto (insieme a Fabio Bonifacci) oltre che diretto e interpretato. Nel cast di Succede anche nelle migliori famiglie ci sono Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Antonio Catania, Anna Galiena, Euridice Axen e Sergio Friscia. Una curiosa vicenda è al centro del film, che ruota attorno a tre fratelli che si devono confrontare con una madre eccentrica, che vede l’invecchiamento con grande tormento e sogna di tornare alla giovinezza perduta. La formula è quella consueta di Siani, che mescola elementi comici con altri romantici.



La famiglia di Succede anche nelle migliori famiglie sembra perfetta, all’apparenza e a un occhio esterno o superficiale, ma avvicinandosi si nota come la morte del padre, capofamiglia riferimento per tutti e modello specchiato e irraggiungibile, abbia provocato la perdita di certezze ed equilibri raggiunti negli anni. Si ride in una commedia anche nera, con tanto di cadavere da nascondere, e la pecora nera, il Davide Di Rienzo interpretato da Alessandro Siani, che ha l’occasione per dimostrare di valere di più rispetto a quanto i suoi familiari hanno sempre pensato.





50 km all'ora