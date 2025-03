Il Caso Belle Steiner: Il sospetto si insinua nella mente di Charlotte Gainsbourg in una clip in anteprima esclusiva del film

News Cinema

Charlotte Gainsbourg e Guillaume Canet sono i protagonisti de Il Caso Belle Steiner, adattamento di un romanzo di George Simenon. Del film, interpretato da Charlotte Gainsboug e Guillaume Canet e in uscita il 13 marzo con Europictures, vi facciamo vedere una clip in anteprima esclusiva.

La bravura di un attore si vede non soltanto da come affronta un monologo o un dialogo particolarmente impegnativo, ma anche dai silenzi e dai piani d'ascolto. Quando non c'è la parola ad aiutare, difficilmente si può essere autentici e vicini al personaggio che si interpreta. Nella clip de Il Caso Belle Steiner che oggi vi mostriamo in anteprima esclusiva, Guillaume Canet e Charlotte Gainsbourg si scambiano solamente una battuta, ma i loro sguardi raccontano molte altre cose. In particolare è Charlotte Gainsbourg a tradire, attraverso l'espressione del volto, il sospetto che suo marito, accusato di aver ucciso una ragazza che per un anno ha soggiornato nella loro casa, sia realmente colpevole. La Gainsbourg, che del resto è una delle migliori attrici francesi degli ultimi decenni, è protettiva nei confronti del consorte come una leonessa con i suoi cuccioli, e lo dimostra con i gesti, ma gli occhi e più in generale la sua espressione dicono altro, o meglio sussurrano altro, perché lo scarto è impercettibile.



Il Caso Belle Steiner: Clip Ufficiale in Italiano in anteprima esclusiva del Film con Guillaume Canet - HD

Il Caso Belle Steiner: cosa bisogna sapere del film con Guillaume Canet e Charlotte Gainsbourg

Il Caso Belle Steiner è tratto dal romanzo "La morte di Belle" pubblicato nel 1952 e scritto da George Simenon, uno dei più celebri e talentuosi autori di gialli, nonché l'inventore del Commissario Maigret. L'opera di Simenon è immensa e gli adattamenti cinematografici e televisivi dei suoi romanzi e racconti sono addirittura 170. Più che un thriller, Il Caso Belle Steiner è un contemporaneo film noir, e se diciamo contemporaneo è anche perché il film affronta temi attuali e centrali nella società di oggi: la presunzione di innocenza, il processo mediatico, il giudizio popolare e come un evento straordinario possa sconvolgere la vita di un uomo comune.

A dirigere Il Caso Belle Steiner è stato Benoît Jacquot, di cui ricordiamo Gli amori di Suzanna Andler, L'ultimo amore di Casanova e Tre cuori. Il regista è anche autore della sceneggiatura insieme a Julien Boivent e il film arriverà nelle nostre sale il 13 marzo distribuito da Europictures. Per quanto riguarda la trama, ecco la sinossi ufficiale:

Pierre e sua moglie Cléa conducono un'esistenza tranquilla in una piccola città di provincia. Lui è un insegnante, mentre lei gestisce un negozio di ottica. La coppia ospita Belle, la figlia di un'amica. La loro vita viene completamente stravolta quando la ragazza viene trovata morta nella loro casa. Poiché Pierre era l'unico presente nell'abitazione al momento della tragedia, diventa l’unico sospettato. Subisce interrogatori umilianti dalla polizia, l’ostracismo dei colleghi e l'ostilità dei residenti della cittadina, dove tutti sanno tutto. Perché la domanda sulla bocca di tutti è la stessa: chi ha ucciso Belle?