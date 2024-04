IF - Gli amici immaginari: sono Pilar Fogliati e Ciro Priello le voci italiane del film di John Krasinski

News Cinema

John Krasinski si cimenta con la regia di un film parzialmente animato: i personaggi cartoon di IF - Gli amici immaginari avranno le voci italiane di Pilar Fogliati e Ciro Priello. Ecco quando uscirà nelle nostre sale.

Sono state annunciate due voci italiane importanti per IF - Gli amici immaginari, il film parzialmente animato scritto e diretto da John Krasinski, interpretato da Ryan Reynolds e dalla giovane Cailey Fleming: Ciro Priello sarà l'imponente Blue, mentre Pilar Fogliati darà la sua voce a Blossom. Il lungometraggio vede interagire esseri umani con un esercito di improbabili e assurdi amici immaginari, dimenticati da chi è ormai cresciuto...

IF - Gli amici immaginari, la storia del film con Ryan Reynolds