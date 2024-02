IF - Gli amici immaginari: ecco il divertente video realizzato per il Super Bowl

News Cinema

In anticipo sul match è arrivato un divertente contenuto di IF - Gli amici immaginari, con Ryan Reynold alle prese con uno strano John Krasinski.

L'11 febbraio si svolgerà a Las Vegas il Super Bowl numero 58 (anzi, LVIII, visto che si usa scriverlo in numeri romani), che vedrà di fronte le squadre di football dei Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers e come da tradizione verranno trasmessi sui maxi schermi gli spot dei film in arrivo (tra quelli attesi Wicked e Deadpool 3), oltre a divertenti pubblicità con attori famosi. A volte i video realizzati appositamente vengono diffusi prima in rete, come è il caso di IF - Gli amici immaginari, il nuovo film di John Krasinski con un cast all-star, in cui una ragazzina sente le voci degli amici immaginari delle persone che crescendo li hanno dimenticati e decide di aiutarli. Questo il divertente video teaser del film per il Super Bowl.

IF - Gli amici immaginari: il video per il Super Bowl

Come avete visto, il video prende spunto da una vecchia gag di The Office e vede Randall Park sostenere a un confuso Ryan Reynolds di essere John Krasinski, con un dietro le quinte in cui lo si vede intervistato in fase di riprese, nei tipici epk che le distribuzioni realizzano per l'occasione. Con questo film Krasinski si è perso una pausa dalla fortunata serie di A Quiet Place per quello che ha tutto l'aspetto di un family movie molto divertente. In Italia il film verrà distribuito da Eagle Pictures ma non conosciamo ancora la data di uscita nei cinema, mentre negli Stati Uniti uscirà il 17 maggio.