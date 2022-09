Idris Elba nuovo James Bond 007? La sua risposta definitiva

News Cinema

Da anni viene riproposto il nome di Idris Elba come papabile nuovo James Bond 007: l'attore prende di petto la questione e fa delle considerazioni inequivocabili.

Da anni periodicamente risale a galla in rete il tormentone di Idris Elba come papabile nuovo James Bond 007, in una svolta di casting che proporrebbe il primo attore nero a interpretare il personaggio di Ian Fleming. Elba però, ai microfoni di un podcast, ha freddato le speranze dei suoi fan con ragionamenti piuttosto mirati... e una frecciata. Leggi anche Il ritorno di Bond 007, quando e in quale modo? Risponde Barbara Broccoli

Idris Elba: "007 non è un obiettivo per la mia carriera"

Promuovendo l'imminente thriller Beast, nei nostri cinema dal 22 settembre, Idris Elba è tornato a discutere delle voci e delle speranze che lo vorrebbero papabile successore di Daniel Craig nel ruolo di James Bond 007. Ospite del podcast The Shop, Elba però ha mostrato un po' di stanchezza verso questa storia e soprattutto si è sentito in dovere di avanzare qualche dubbio sulle motivazioni di questa speranza...

Non è un obiettivo nella mia carriera. Non penso che interpretare Bond soddisferebbe alcuni dei miei obiettivi personali. [...] Non sono quello giusto, ma tutti dicono che potrei esserlo. E per quello direi che un risultato l'hanno già raggiunto, perché la verità è che un sacco di gente vede Idris che interpreta Bond come il "Bond alternativo". E finché esiste un'alternativa, il casting si può allargare dove cazzo vuole. [...] Lasciate che vi domandi una cosa: se pensate che debba interpretarlo io, potete domandarvi perché dovrei farlo, rispondendo sinceramente? Attrae l'idea che io sia il primo nero a interpretare quel personaggio?