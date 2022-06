Il ritorno di Bond 007, quando e in quale modo? Risponde Barbara Broccoli

News Cinema

Barbara Broccoli, producer storica della serie di James Bond 007, ci spiega quanto tempo dovremo attendere per capire come e quando ripartirà la serie, dopo l'uscita di scena di Daniel Craig.

I fan si stanno ancora riprendendo dalla fine del James Bond di Daniel Craig in No Time to Die, ma naturalmente la macchina cinema sta già meditando su come riavviare la saga di 007: per saperne qualcosa non c'è fonte migliore di Barbara Broccoli, storica producer della saga, interpellata da Deadline mentre con l'altro socio Michael G. Wilson riceveva un premio alla carriera da parte del British Film Institute. Leggi anche James Bond, il prossimo 007 sarà un uomo britannico, conferma la produzione

James Bond 007, le sfide del nuovo film e le tempistiche

Barbara Broccoli, figlia dell'Albert Broccoli che negli anni Sessanta ebbe l'idea di portare al cinema James Bond 007, ha spiegato a Deadline come si stiano muovendo per riavviare l'agente con licenza d'uccidere, dopo la morte della sua "versione Daniel Craig" in No Time to Die, un incasso da 774.150.000 dollari nel mondo. C'è ancora da aspettare, ma nessuno si siede sugli allori...

Ci prendiamo i nostri tempi, stiamo cercando di capire dove andare con lui, stiamo analizzando la cosa. Non c'è ancora un copione e non possiamo inventarcene uno finché non decidiamo come avvicinarci al prossimo film, perché sul serio sarà una reinvenzione di Bond. Stiamo reinventando chi sia, è una corsa che richiede tempo. [...] Direi che mancano almeno due anni all'inizio delle riprese.