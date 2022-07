007 potrebbe essere una donna? Ana De Armas è perplessa

News Cinema

Ana De Armas, nel cast dell'ultimo No Time to Die, dice la sua sulla prospettiva di un James Bond 007 al femminile: non è d'accordo, perché...

Nell'attesa che Barbara Broccoli e il suo team decidano cosa fare di James Bond 007 dopo la fine dell'era Daniel Craig, in un'intervista a The Sun Ana De Armas, nell'ultimo film interprete della sexy e dinamica Paloma, ha detto la sua su un tormentone: 007 potrebbe mai diventare una donna in futuro? Lei non è convinta affatto che sia una buona idea, perché... Leggi anche Il ritorno di Bond 007, quando e in quale modo? Risponde Barbara Broccoli

Ana De Armas: una donna come 007? "Non ce n'è bisogno"

Ana De Armas ha interpretato Paloma in No Time to Die con Daniel Craig: un personaggio attraente ma anche ironico e assai dinamico, tanto che qualcuno aveva auspicato spin-off con lei e la Nomi di Lashana Lynch. In un'intervista con The Sun le è stato chiesto se vedesse di buon occhio una 007, cioè una traduzione al femminile del celebre personaggio di Ian Fleming. Ana, che vedremo prossimamente in Ballerina (spin-off di John Wick), non è d'accordo, per diversi motivi:

Non c'è bisogno di una Bond. Non ci dovrebbe essere alcuna necessità di rubare il personaggio di qualcun altro, per dominare. Viene da un romanzo, c'è questo mondo di James Bond, quest'universo di fantasia che è suo. [...] Mi piacerebbe piuttosto che i ruoli femminili nei film di Bond, anche se Bond continuasse a essere un uomo, fossero rappresentati in modo diverso. Che fossero più distintivi, che avessero un'importanza più sostanziale. Secondo me questo è più interessante del capovolgere le cose.