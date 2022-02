I tre Spider-Man insieme nella stessa foto per celebrare l'uscita di No Way Home in Ultra HD 4K e Blu-ray

News Cinema

Con un'ironica foto comprensiva dei tre Spider-Man, la Sony Pictures comunica la data ufficiale d'uscita delle versione 4K di Spider-Man No Way Home.

Spider-Man No Way Home sarà pubblicato in Ultra HD 4K e Blu-ray negli Usa il 12 aprile, ma c'è da immaginare che l'uscita italiana si possa collocare in Italia nello stesso periodo: nell'attesa di sapere qualcosa dei contenuti speciali di un film che ha già superato il 1.800.000.000 di dollari al boxoffice, la Sony Pictures ha festeggiato l'annuncio su Twitter con la prima immagine ufficiale che include il trio di Tessiragnatele. Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire, come da tradizione secolare risalente alla serie animata (già parodiata nel cartoon Spider-Man: Un nuovo universo), comunicano rigorosamente a suon di dita puntate. Per un film che ha commosso tanti, un attimo di rilassato humor non fa male. Stan Lee avrebbe approvato.