I Soliti Idioti 3. il Ritorno dieci anni dopo: video intervista a Biggio e Mandelli

Tanto è successo in questi dieci anni, fra di loro e nel mondo intero. La comicità scorretta dei Soliti idioti torna al cinema con un terzo capitolo. Ne abbiamo parlato senza reticenze con Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli.

Dopo dieci anni di separazione, tornano personaggi diventati di culto per molti, rigorosamente artefici di tormentoni entrati nel linguaggio comunque, o quantomeno liberatorio. Sono i Soliti idioti e il ritorno giunge con un terzo capitolo, dopo una pausa in cui è successo letteralmente di tutto, a loro due, Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, fra di loro, ma soprattutto nel mondo, quella della commedia e non solo. La curiosità è quella di vedere, in sala per Medusa dal 25 gennaio, come la loro carica comica sia rimasta dirompente, con novità e personaggi ormai abituali come Ruggero De Ceglie e i suoi "dai cazzo" iconici.

Scritto e diretto da Biggio e Mandelli insieme a Ferruccio Martini, I soliti idioti 3 permette di ritrovare anche altri personaggi sempre attuali come gli (im)moralisti Giampietro e Marialuce, gli “zarri” Patrick e Alexio, fino al metallaro Sebastiano alle prese con la sfiancante postina Gisella, la coppia Fabio e Fabio. Molti i camei e le incursioni di ospiti e amici: volti noti della comicità, del mondo dello spettacolo e star del web che entrano nel film e si scontrano con le situazioni più assurde e irriverenti.

Tra loro un contributo di Sabrina Ferilli oltre a Gué Pequeno, Andrea Delogu, Gabriele Corsi, lo youtuber Gabriele Vagnato, la rapper Anna, Fish e gli attori Giulia Vecchio, Carlo Amleto, Ippolita Baldini, Daniela Virgilio solo per citarne alcuni. E ancora, il gruppo musicale Selton che firma la colonna sonora del film. I primi due capitoli, usciti nel 2011 e nel 2012 hanno fatto segnare incassi davvero notevoli, rispettivamente oltre 10 milioni e poco meno di 9, mentre ora si confrontano con cinque storie parallele che hanno in comune il tema della famiglia, che continua a essere al centro del dibattito sociale e culturale del Paese.

Il tutto raccontato, ovviamente, a modo loro. E vediamo insieme qual è questo modo, incontrando Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli in questa video intervista.