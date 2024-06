I sette samurai: il trailer della versione restaurata del capolavoro di Akira Kurosawa

News Cinema

Compie nel 2024 70 anni, come il connazionale Godzilla, uno dei film unanimemente considerati tra i più belli e soprattutto influenti della storia del cinema. Ecco il nuovo trailer della versione restaurata di I sette samurai, che si potrà vedere tra pochi giorni al Cinema Ritrovato di Bologna.

È senza dubbio, per parere unanime di studiosi, critici, esperti e appassionati, uno dei film più belli della storia del cinema. Uno dei grandi capolavori di un maestro come Akira Kurosawa, che quando l'ha girato, 70 anni fa, era già un autore riconosciuto in tutto il mondo (nel 1951 aveva vinto il Leone d'oro a Venezia con Rashomon).

I sette samurai è un film straordinario, che in occasione di questo suo importante anniversario (coincidente, curiosamente, con quello di un altro celebre titolo giapponese: Godzilla) è stato restaurato in una versione in 4K e integrale, ovvero della durata originale di 3 ore e 27 minuti, che è stata proiettata in prima mondiale nella sezione Cannes Classics al Festival di Cannes di poche settimane fa.

Ambientato nel Giappone del XVI secolo, a cavallo tra il 1587 e il 1588, I sette samurai inizia quando l'anziano capo di un villaggio di campagna perseguitato dalle scorribande di una banda di banditi che decide di assoldare un gruppo di samurai senza padrone, i cosiddetti ronin, per proteggere la sua comunità.

Non solo I sette samurai è un racconto d'azione e avventura epico e avvincente, capace di raccontare lo scontro tra due culture, la grandezza della semplicità, il testardo rifiuto di ogni rassegnazione, ma è anche un film che è stato tra i più influenti di tutta la storia del cinema.

Non solo è stato rifatto in chiave western negli Stati Uniti (in I magnifici sette), ma film di guerra che raccontano di un manipolo di eroi alle prese con missioni disperate (come I cannoni di Navarone, Quella sporca dozzina e tanti altri) non sarebbero esistiti senza il film di Kurosawa, che è stato citato implicitamente o esplicitamente anche in saghe come quella di Star Wars o Mad Max, per non parlare di Rebel Moon, e che è stato una fonte d'ispirazione dichiarata per registi come Steven Spielberg, Quentin Tarantino e Martin Scorsese.

Questo che vi presentiamo qui di seguito è il trailer della versione restaurata di I sette samurai, che gli appassionati italiani potranno vedere tra un paio di settimane su uno degli schermi più belli del mondo, quello che viene allestito a Bologna in Piazza Maggiore nei giorni del festival Il Cinema Ritrovato, che quest'anno si terrà dal 22 al 30 giugno.