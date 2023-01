I sei film in streaming che hanno trionfato agli Oscar e anche a Venezia, Cannes o Berlino

News Cinema

Una "doppietta" sfiorata da molti quella dell'Academy Award e di un grosso festival internazionale. Questi titoli in streaming ci sono invece riusciti.

Vincere l’Oscar per il miglior film dell’anno è certamente un riconoscimento di prestigio, figuriamoci riuscire a conquistare anche uno dei maggiori festival di cinema europei come Venezia, Cannes o Berlino. Quanti e quali lungometraggi ci sono riusciti? La risposta le trovate nella lista dei prossimi film in streaming. Buona lettura.

I film in streaming che hanno vinto l’Oscar e trionfato anche a Venezia, Cannes o Berlino

Amleto (1948)

Il primo film nella storia del cinema centrale la doppietta di Oscar e Leone d’Oro a Venezia non poteva che vedere regista, sceneggiatore e protagonista il titanico Laurence Olivier. Il suo Amleto possiede la forza emotiva della miglior trasposizione dal capolavoro letterario di William Shakespeare, con un’attenzione alla messa in scena che valorizza anche la performance degli attori. L’Academy Award arriva anche a Olivier come protagonista, solo nomination per una bravissima Jean Simmons. Altro che teatro filmato…Disponibile su Amazon Prime Video.

Marty vita di un timido (1955)

Il genio di Paddy Chayefsky rivoluziona prima il verismo della TV americana e poi firma questa trasposizione cinematografica che vince a Cannes e agli Academy Award il premio per film, regia, attore e sceneggiatura. Diretto con precisione da Delbert Mann, Marty vita di un timido ci regala un Ernest Borgnine semplicemente perfetto nel ruolo di un uomo qualunque, incapace di avvicinarsi all’altro sesso e oppresso dai rapporti familiari. Un film dolce, intimo e insieme spietato, come soltanto Chayefsky sapeva essere. Opera di culto. Disponibile su Amazon Prime Video.

Rain Man - L’uomo della pioggia (1988)

Il dramma familiare diretto da Barry Levinson sbaraglia gli avversari sia a Hollywood che a Berlino, dove conquista l’Orso d’Oro. Tom Cruise e Dustin Hoffman sono i superbi protagonisti di un road movie che esplora un rapporto complesso ma profondo tra due fratelli i quali non si conoscono, allontanati dall’autismo di quello maggiore e dall’egoismo dell’altro. Rain Man - L’uomo della pioggia è scritto, diretto e interpretato con maestria e diventa il più grosso successo dell’anno, e giustamente. Prima dei cinecomic e degli spettacoli roboanti, poteva ancora accadere con film che parlano di gente comune…Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

La forma dell’acqua - The Shape of Water (2017)

La favola impegnata diretta da Guillermo del Toro prima si afferma in laguna e poi sconfigge gli avversari agli Oscar. La forma dell’acqua - The Shape of Water possiede un sottotesto potente incastonato in una messa in scena di primissimo ordine. Il resto lo fanno Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon e Richard Jenkins. Momenti di grande cinema per quello che non è il nostro preferito dell’autore, ma rimane un’opera di valore. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Parasite (2019)

La vittoria a Cannes non arriva come una sorpresa, quella agli Oscar invece provoca il clamore delle grandi imprese. Ma i due premi sono assolutamente meritati, poiché Parasite è prima una commedia nerissima che mette alla berlina più di una classe sociale, poi diventa un dramma/thriller livido e potentissimo. Bong Joon-ho compone un mosaico prima umano e poi cinematografico imperdibili, spiazzanti, strepitosi da esperire. Film maestoso e libero di sperimentare. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Nomadland (2020)

Ultimo in ordine di tempo a centrare Leone d’Oro a Venezia e tre Oscar per film, regia e attrice è il road-movie dell’anima diretto da una ispirata Chloé Zhao. Nomadland è capitanato da una Frances McDormand profonda e coraggiosa, che solca le strade sterrate delle pianure americane con una vitalità sopita ma inarrestabile. Opera che parla all’anima dello spettatore, che lo ammalia con personaggi struggenti e immagini vere. Molto ma molto bello. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.