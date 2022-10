I migliori film in streaming sull'arte della truffa

News Cinema

Grandi attori si sono confrontati col personaggio del "con-artist", da Paul Newman a Bradley Cooper, da George Clooney a Leonardo DiCaprio. Scopriamoli attraverso questi film in streaming.

Dedichiamo oggi il nostro gioco approfondimento cinefilo alla figura del cosiddetto “con-artist”, ovvero il truffatore. Il cinema americano in particolare ha reso questo personaggio iconico, grazie ad attori di talento e carisma e a lungometraggi di enorme successo come i film in streaming che vi presentiamo qui sotto. Non ci resta dunque che lasciarvi a questi piccoli grandi geni della truffa e al grande cinema di cui sono stati protagonisti. Buona lettura.

Cinque film in streaming con protagonisti maestri della truffa

La stangata

Un pesce di nome Wanda

Ocean’s Eleven - Fate il vostro gioco

Prova a prendermi

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley

La stangata (1973)

Partiamo col classico anni ‘70 che vede protagoniste due icone come Paul Newman e Robert Redford. Diretto da quel George Roy Hill che aveva già realizzato con la coppia il grandioso Butch Cassidy, La stangata è un film ancora oggi delizioso, un concentrato di trovate di sceneggiatura memorabili e di regia che permette ai due divi di divertirsi e dare il meglio delle loro possibilità. Arrivano sette Oscar tra cui film e regia, solo nomination per Redford. Il motivetto della colonna sonora è diventato un classico. Film spassoso e con un sottofondo amaro. Nel cast anche il grande Robert Shaw. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Un pesce di nome Wanda (1988)

Passiamo nel Regno Unito per un grande film di culto anni ‘80, dove una scalcinata banda di piccoli criminali da strapazzo ne combinano di tutti i colori per fregarsi l’un l’altro. Un pesce di nome Wanda possiede momenti di genio puro, diretto da un Charles Crichton frizzante e ispirato. Ma è il cast a farla da padrone: John Cleese, Jamie Lee Curtis e un Kevin Kline che arriva addirittura all’Oscar come miglior attore non protagonista. Commedia irresistibile, con le didascalie che chiudono il film assolutamente da non perdere. Grande, grande, grande cinema di genere. Disponibile su Amazon Prime Video.

Ocean’s Eleven - Fate il vostro gioco (2001)

Uno Steven Soderbergh in libera uscita dal cinema d’autore costruisce un heist-movie che più “cool” non si potrebbe: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Don Cheadle e molte altre star fanno di Ocean’s Eleven un successo al botteghino clamoroso. Ambientato nella sfavillante Las Vegas e nei suoi casinò extra-lusso, questa commedia d’azione propone momenti molto divertenti, un finale da antologia e qualche scena assolutamente da spasso. Ogni volta che lo si rivede solletica il gusto dello spettatore. Un classico contemporaneo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Prova a prendermi (2002)

Prova a prendermi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Steven Spielberg si scomoda per raccontare la storia (Vera) del truffatore seriale Leonardo DiCaprio e dell’agente federale Tom Hanks che gli ha dato la caccia per anni. In mano al genio autoriale Prova a prendermi diventa una riflessione spassosa ma anche molto profonda sul rapporto familiari mancati, con personaggi a tutto tondo e momenti di cinema davvero magnifici, come il confronto finale. Nel cast anche un Christopher Walken da nomination all’Oscar e una giovanissima Amy Adams. Uno dei migliori film “leggeri” di Spielberg, anche perché a vederlo bene leggero proprio non è. Da non perdere. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley (2021)

Chiudiamo con la trasposizione cinematografica del magnifico libro di William Lindsay Gresham. La fiera delle illusioni - Nightmare Alley è un film psicologicamente durissimo, con un protagonista ipnotico e affascinante soprattutto per il suo lato oscuro. Ottimi, davvero ottimi Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Willem Dafoe e tutte le altre star che partecipano. Guillermo del Toro fa un altro grande film di mostri, ma stavolta la deformità è tutta interiore, somatizzata, capace di nascondere la malvagità umana dietro lo specchio della normalità. Grandissimo film, enormemente sottovalutato dal pubblico. Arriva però la nomination all’Oscar per il miglior film, parziale consolazione. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple itunes, Disney +.