I migliori film in streaming sul baseball

Approfittando dell'anniversario della storica vittoria delle World Series da parte dei Chicago Cubs nel 2016, vi proponiamo 5 film in streaming che raccontano il baseball.

Il 2 novembre 2016 i Chicago Cubs sconfiggevano in Gara 7 i Cleveland Guardians (allora Indians) per 8-7, rimontando da uno svantaggio di 1-3 vincendo le World Series, interrompendo in quel giorno una delle strisce negative più longeve della storia dello sport americano. In onore di questo momento storico per il baseball vogliamo dedicare i nostri odierni cinque film in streaming allo sport più amato dagli statunitensi, i quali vedono protagonisti alcuni degli attori iconici del cinema contemporaneo. Buona lettura.

Cinque film in streaming dedicati al mondo del baseball

Il migliore

L’uomo dei sogni

Gioco d’amore

L’arte di vincere

42 - La vera storia di una leggenda americana

Il migliore (1983)

Il classico di Barry Levinson vede protagonista un Robert Redford al meglio del suo charme e del suo carisma per una parabola di caduta e redenzione ambientata agli albori dello sport. Il migliore racconta la storia passata in maniera malinconica ma non conciliatoria, mostrando anche la corruzione dietro la facciata “all american” dello sport. Notevole il supporto di Kim Basinger, Barbara Hershey e una Glenn Close che arriva addirittura alla nomination all’Oscar come miglior attrice non protagonista. Film suadente e preciso, un cult-movie di inizio anni ‘80. Disponibile su CHILI, Google Play.

L’uomo dei sogni (1989)

Il dramma a tinte fantastiche scritto (nomination all’Oscar) e diretto da Phil Alden Robinson vede protagonista un Kevin Costner al massimo delle sue capacità quando si tratta di incarnare lo spirito sia del gioco che dei valori portanti dietro ad esso. L’uomo dei sogni diventa una favola di redenzione del presente come del passato. Tra le altre candidature all’Oscar anche quella per il miglior film dell’anno. Con un finale commovente e pieno di speranza, un film che vale ogni volta la pena rivedere. Nel cast anche un efficacissimo Ray Liotta. Disponibile su Rakuten TV, Google Play.

Gioco d’amore (1999)

Ancora Costner alle prese con un ruolo emozionante, quello di un veterano che continua ad amare il baseball anche quando le ginocchia sono andate, quando i compagni non sono (quali) più gli stessi, quando gli interessi sono ormai troppo grandi per ricordare lo spirito della competizione. Sam Raimi dirige Gioco d'amore con uno stile ampio e a tratti epico. John C. Reilly e J.K. Simmons a supporto impreziosiscono un film forse un po’ melenso ma comunque pieno di ottimi spunti di riflessione. Assolutamente degno di menzione. Disponibile su Google Play, NOW.

L’arte di vincere (2011)

L'arte di vincere: Il trailer italiano del film con Brad Pitt

Forse il film migliore sul baseball mai realizzato vede protagonista non un giocatore ma un general manager che ama talmente il proprio lavoro e la propria squadra da metterli davanti a tutto: alla vita, ai giocatori, all’allenatore, al pubblico. Diretto in maniera ammirevole da Bennett Miller, L’arte di vincere vede nella coppia formata da Brad Pitt e Jonah Hill il suo punto di forza, con Philip Seymour Hoffman perfetto comprimario. Arrivano il successo di critica e pubblico e le nomination all’Oscar per film, attore protagonista e non, sceneggiatura co-scritta da Aaron Sorkin. Un classico dei nostri tempi. Disponibile su CHILI, Google Play.

42 - La vera storia di una leggenda americana (2013)

Il biopic dedicato alla leggenda del baseball Jackie Robinson viene messo in scena da Brian Helgeland con una solidità degna dell’epica del personaggio. Chadwick Boseman come protagonista e Harrison Ford a rincalzo funzionano davvero bene, elevando la qualità di 42 - La vera storia di una leggenda americana ben oltre la media di questo tipo di produzioni. Ci si diverte e si conosce meglio una vicenda sportiva e umana di valore assoluto. Da vedere con occhio non preconcetto, si tratta di un film che offre moltissimi spunti di riflessione. Disponibile su Google Play.