I migliori film in streaming interpretati da Tilda Swinton

L'attrice premio Oscar compie oggi 63 anni. Rendiamole omaggio attraverso cinque dei suoi più importanti film in streaming.

Compie oggi 63 anni l’inglese Tilda Swinton, certamente una delle migliori attrici degli ultimi vent’anni. Il concetto di versatilità applicato alla sua carriera è stato espresso non soltanto attraverso i generi ma anche grazie alla volontà di coniugare senza soluzione di continuità cinema d’autore con produzioni invece decisamente mainstream. Il risultato è una filmografia variegata, sorprendente ed estremamente preziosa, a conferma del talento unico della Swinton. Questi i cinque film in streaming da lei interpretati con cui le rendiamo il doveroso omaggio. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Tilda Swinton

Le cronache di Narnia - Il leone, la strega e l’armadio

Michael Clayton

…E ora parliamo di Kevin

Solo gli amanti sopravvivono

Suspiria

Le cronache di Narnia - Il leone, la strega e l’armadio (2005)

La consacrazione definitiva nel cinema mainstream arriva con il kolossal fantasy per il pubblico maggiormente giovane in cui la Swinton interpreta la strega antagonista. E ruba la scena a tutto e tutti, aiutata da costumi e acconciature vamp che ne esaltano la bellezza guerriera. Le cronache di Narnia - Il leone, la strega e l’armadio diventa un grande spettacolo, preciso ed emozionante nella confezione. Nel cast anche un ispirato James McAvoy nel ruolo del giovane fauno. Ottimo prodotto di genere, grande successo di pubblico. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Michael Clayton (2007)

Abbastanza a sorpresa ma in maniera piuttosto meritata arriva per la Swinton l’Oscar come miglior attrice non protagonista grazie a questo thriller industriale che vede protagonista un enorme George Clooney e un altrettanto ispirato Tom Wilkinson a supporto. Tony Gilroy scrive e dirige un film soffocante e nerissimo, nonostante la confezione preziosa. Arrivano molte altre nomination all’Oscar che fanno di Michael Clayton uno dei film dell’anno. Presentato al Festival di Venezia. Disponibile su Rakuten TV, Infinity +, Amazon Prime Video, NOW.

…E ora parliamo di Kevin (2011)

...E ora parliamo di Kevin: Il trailer italiano del film

L'interpretazione più difficile e secondo noi la migliore della carriera di Tilda Swinton, in un dramma talmente livido da diventare commedia nera, e far ridere a denti stretti di momenti psicologicamente quasi insostenibili. Lynne Ramsay dirige …E ora parliamo di Kevin con una propensione al macabro davvero sorprendente, facendone un titolo di culto. John C. Reilly ed Ezra Miller chiudono un triangolo di attori superlativo. Troppo radicale per partecipare ai premi, altrimenti Tilda era da nomination se non addirittura da statuetta…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video.

Solo gli amanti sopravvivono (2013)

Solo gli amanti sopravvivono: Il trailer italiano del film - HD

Jim Jarmusch come al solito ribalta il genere e fa di questo film di vampiri un melodramma romantico di grandissima densità sia emotiva che cinematografica. Insieme ala Swinton un Tom Hiddleston altrettanto in parte, romantico e aggraziato come un essere immortale deve essere. Girato in interni suadenti e località storiche, Solo gli amanti sopravvivono diventa scena dopo scena un film che non si dimentica, che avvolge e conquista in virtû di una coerenza tra forma e contenuti tra i picchi più alti dell'intera filmografia dell’autore. Davvero notevole. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video.

Suspiria (2018)

Dovendo scegliere uno tra i lungometraggi realizzati con l’amico Luca Guadagnino, forse il remake di Suspiria è quello che possiede una coerenza estetica maggiormente robusta, che si lega a una progressione narrativa precisa e asfissiante. Dakota Johnson come protagonista funziona, ovviamente Tilda le ruba la scena quando recita, ma nel complesso il film risulta davvero efficace nella sua ambiguità. In alcuni momenti spaventa davvero. Da rivedere più di una volta per apprezzarlo meglio, a noi è successo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.