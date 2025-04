I migliori film in streaming interpretati da Michelle Pfeiffer

News Cinema

Compie oggi 67 anni l'icona del cinema hollywoodiano degli anni '80 e '90. Ripercorriamo la sua grande carriera attraverso cinque film in streaming.

Facciamo oggi gli auguri di buon compleanno a Michelle Pfeiffer, che spegne oggi 67 candeline. Negli anni ‘80 e nel decennio successivo l’attrice nata in California è stata una delle star hollywoodiane maggiormente apprezzate da pubblico e critica, decenni in cui ha lavorato con grandi registi e ottenuto ben tre candidature all’Oscar, mentre una quarta (almeno…) l'avrebbe meritata per uno dei film in streaming che trovate di seguito. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Michelle Pfeiffer

Tutto in una notte

Le relazioni pericolose

Batman - Il ritorno

L’età dell’innocenza

Le verità nascoste

Tutto in una notte (1985)

Dopo essere esplosa grazie al remake di Scarface diretto da Brian De Palma, la Pfeiffer si conferma attrice di presenza e talento grazie a questo noir stralunato e notturno targato John Landis, davvero in grande forma. Tutto in una notte vede protagonista un Jeff Goldblum in grandissima forma, più una serie di attori a supporto che comprende anche la leggenda David Bowie. Divertimento, ironia che ammanta il genere, un finale perfetto e una Pfeiffer che rimane impressa nella memoria. Film mai troppo ricordato di questo autore unico, ma è davvero uno dei suoi migliori. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Le relazioni pericolose (1988)

Prima nomination all’Oscar come miglior attrice non protagonista grazie a questa straordinaria trasposizione diretta da Stephen Frears. John Malkovich e una immensa Glenn Close conducono Le relazioni pericolose dentro un labirinto di grazia cinematografica e potenza psicologica. Ricostruzione meticolosa, sceneggiatura da oscar del grande Christopher Hampton. Nel cast anche Keanu Reeves e Uma Thurman. Duelli pazzeschi tra attori in stato di grazia, che fanno di questo film in costume uno dei migliori mai realizzati, un capolavoro di rarissima finezza cinematografica. E la Pfeiffer eterea e fragile è semplicemente perfetta. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Batman - Il ritorno (1992)

Il ruolo di culto della carriera dell'attrice, riempito con una competenza incredibile e un sex-appeal senza precedenti. Se Batman - Il ritorno è uno dei cinecomic più apprezzati di sempre è soprattutto grazie alla sua Catwoman, ancor più che al Pinguino di Danny De Vito, al Max Schreck di Christopher Walken o all’Uomo Pipistrello di Michael Keaton. Tim Burton si sbizzarrisce a creare un universo cinematografico tanto coerente quanto oscuro e minaccioso. Favola nerissima per una visione davvero personale e coerente. Bellissimo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW.

L’età dell’innocenza (1993)

Questa è la quarta nomination che la Pfeiffer avrebbe dovuto ottenere in carriera, senza il minimo dubbio, La sua contessa Olenska è la passione e il dolore, perfetto contraltare per l’algida bravura di Daniel Day-Lewis e l’ipocrisia calcolata di Winona Ryder. Martin Scorsese dirige L’età dell’innocenza con una prepotenza estetica mai vista in un film in costume, facendone un capolavoro fuori dal tempo. La fotografia di Michael Ballhaus impreziosisce ogni singola inquadratura, costumi e scenografie sono da applauso, e infatti Dante Ferretti arriva alla nomination all’Oscar e Gabriella Pescucci conquista la statuetta. Uno dei tre, quattro migliori film di Scorsese: basta? Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Le verità nascoste (2000)

Le verità nascoste: Il Trailer Ufficiale del Film

Che gioiello di tensione e orrore questo “filmetto” di Robert Zemeckis! Girato nell’anno di pausa per finire di realizzare Cast Away, Le verità nascoste vede la Pfeiffer duettare con il co-protagonista Harrison Ford con la grazia che le compete. Momenti di grandissimo cinema di genere, grande regia che si poggia su una sceneggiatura più che funzionale. Ci si diverte un mondo con questo horror che conquista il Festival di Venezia ma soprattutto il botteghino americano. La conferma che Zemeckis sapeva girare anche con la mano sinistra con una competenza sconosciuta a quasi tutti i colleghi del periodo. Spassoso e terrificante. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.