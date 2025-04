I migliori film in streaming interpretati da Michael Fassbender

News Cinema

Compie oggi 48 anni l'attore candidato a due premi Oscar. Ecco i suoi film in streaming che dovreste guardare.

Compie oggi 48 anni Michael Fassbender, attore che è stato tra i protagonisti assoluti della scena cinematografica e televisiva internazionale negli ultimi vent’anni. Candidato per due volte all'Oscar, Fassbender ha alternato grossi successi commerciali a film d’autore che hanno spesso rappresentato collaborazioni eccellenti con grandi cineasti contemporanei. Qui sotto trovate i cinque film in streaming con cui vogliamo ripercorrere le tappe fondamentali della sua carriera. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Michael Fassbender

Hunger

Bastardi senza gloria

Steve Jobs

Macbeth

The Killer

Hunger (2008)

Hunger: Il trailer italiano del film con Michael Fassbender

L’esordio alla regia di Steve McQueen coincide con la prova d'attore che lancia definitivamente la carriera di Fassbender, e a conti fatti rimane molto probabilmente la sua più riuscita, o almeno la maggiormente sofferta. Storia vera dello sciopero della fame del 1981 che portò i militanti dell’IRA incarcerati a morire per combattere per i propri ideali. Insieme al protagonista troviamo anche un intenso Liam Cunningham. Hunger è un lungometraggio stilizzato con una visione e una stilizzazione estetica ammirevole. Film davvero struggente, a tratti capace di catturare il cuore dello spettatore. Bellissimo e fortissimo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Bastardi senza gloria (2009)

Bastardi senza gloria: Il nuovo trailer del film

Partecipazione in un ruolo secondario ma fondamentale per la trama nel grande successo di Quentin Tarantino che riscrive in maniera funambolica la storia della Seconda Guerra Mondiale. Brad Pitt conduce Bastardi senza gloria con carisma, circondato da una serie di attori di sicura affidabilità su cui spicca ovviamente un Christoph Waltz da Oscar. Enorme successo di pubblico, critica entusiasta, una valanga di candidature agli Academy Award tra cui miglior film e regia. Spigliato e divertente, uno dei migliori del folle cineasta. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Steve Jobs (2015)

Steve Jobs: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Come protagonista del lucidissimo biopic diretto da Danny Boyle Fassbender ottiene la sua prima nomination all’Oscar come attore protagonista, la seconda dopo 12 anni schiavo. La sua prova è ineccepibile, così come quelle di Jeff Daniels, Kate Winslet, Seth Rogen e tutti gli altri membri del cast. La sceneggiatura di Steve Jobs di Aaron Sorkin è come sempre ricchissima di enormi spunti di dibattito, assecondati da una regia molto attenta ai risvolti psicologici dietro le parole taglienti. Film prezioso non perfetto ma molto ficcante. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Macbeth (2015)

Macbeth: Trailer ufficiale in italiano del film - HD

A noi questa pirotecnica trasposizione da William Shakespeare continua a piacere molto, una visione sfarzosa e post-contemporanea diretta da Justin Kurzel in cui Fassbender e Marion Cotillard partecipano con enorme trasporto emozionale, E poi ovviamente c’è David Thewlis grandissimo caratterista a supporto. Adattamento barocco se ce n'è uno, Macbeth testimonia la volontà del cineasta di trasportare il “Bardo” nei nostri tempi logori e aturati di immagini da cartolina. Affascinante e crudissimo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

The Killer (2023)

L’adattamento cinematografico della graphic novel di culto viene diretto da David Fincher con la solita precisione entomologica, che vede protagonista un Fassbender volutamente stringato e sottotono. The Killer possiede un montaggio notevole e alcune sequenze d'azione molto riuscite. Certo, trattandosi di Fincher si capisce che l’ha realizzato col pilota automatico, ma rimane un prodotto di consumo di alto livello. E poi la parte finale con Tilda Swinton è davvero gustosa. Da vedere tutto d’un fiato e poi probabilmente dimenticarselo. Anni luce da Seven…Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Netflix.