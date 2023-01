I migliori film in streaming interpretati da Léa Seydoux

News Cinema

Celebriamo con alcuni film in streaming il talento e la versatilità dell'attrice francese, che torna nelle sale italiane con Un bel mattino.

In occasione dell'arrivo nelle sale italiane del nuovo film di Mia Hansen-Løve Un bel mattino (distribuito da Teodora), vogliamo celebrare la folgorante carriera della sua protagonista Léa Seydoux. Nell'ultimo decennio l’attrice francese si è affermata come star internazionale, capace di dimostrare le sue qualità sia in produzioni di enorme richiamo presso il grande pubblico - pensate agli ultimi due capitoli della serie di James Bond - che in lungometraggi di grandi autori contemporanei. Ultimo dei quali Crimes of the Future, ultima fatica del genio visionario David Cronenberg. Ecco dunque i cinque film in streaming che rendono omaggio alla Seydoux. Buona lettura.

Mission: Impossible - Protocollo fantasma (2012)

La breve apparizione nell;action brillante diretto da Brad Bird regala alla Seydoux la fama internazionale grazie a una sequenza d’azione scatenata e avvincente, il momento forse più spettacolare di Mission: Impossible - Protocollo fantasma. Dopo un terzo capitolo che non aveva riscosso il consenso di critica e pubblico, questo film rimette la saga nel binario dei grandi successi, regalando a Tom Cruise l’ennesima conferma. Un film divertentissimo, ottimamente organizzato, senza dubbio uno dei migliori del franchise. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, Paramount +.

La vita di Adele (2013)

Una prova di sostanza, passione, vulnerabilità. Insieme ad Adèle Exarchopoulos la Seydoux forma una delle coppie più commoventi e sincere della storia del cinema. La vita di Adele viene diretto da Abdellatif Kechiche con una visceralità e una sottigliezza ammirevoli, doti che ne fanno un film da ricordare. Una storia d’amore vera e precisa, che conquista la Palma d’Oro a Cannes e un posto d’onore nei nostri cuori. Il film che consacra la Seydoux come attrice a tutto tondo. Ammirevole. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Grand Budapest Hotel (2014)

Altra collaborazione di lusso per la Seydoux, chiamata da Wes Anderson a far parte dello straordinario cast di uno dei suoi film più riusciti ed eleganti, una dissertazione sull’amore, i rimpianti e la caducità della vita realizzato con classe e ispirata leggerezza. Grand Budapest Hotel vede protagonista un grandioso Ralph Fiennes, giullare di corte/hotel in stato di grazia che si piroetta intorno a un gruppo di attori fenomenali. Nomination all’Oscar per film, regia e sceneggiatura, quattro statuette tecniche. Grande film di visione, contenuti e forma soave. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

The Lobster (2015)

La commedia drammatica di fantascienza ideata da Giorgos Lanthimos possiede una prima parte semplicemente strepitosa. Finché The Lobster rimane confinato nell'ambientazione del resort di lusso è un film brioso, incredibile, pieno di trovate geniali. E poi il resto lo fa un cast eccellente, in cui spiccano soprattutto il protagonista Colin Farrell e un Ben Whishaw da applausi. Nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale sacrosanto. La Seydoux è incisiva, uno dei migliori ruoli della sua carriera fino a oggi. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Roubaix, une lumière (2019)

Che potenza oscura possiede questo film di Arnaud Desplechin! Un commissariato di frontiera, un poliziotto che cerca l’umanità in tutti, anche in chi l’ha persa o venduta per un prezzo stracciato. Roubaix, une lumière è un film tanto disperato quanto pieno di energia vitale, grezza e ammirevole. La Seydoux sforna una prova soffocante, insudiciata, bravissima nel tirar fuori il peggio dal proprio personaggio. Un film difficile ma appassionante, che restituisce la verità della vita di frontiera dentro un Paese di frontiera, sociale quanto ideale. Magnifico e doloroso. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.