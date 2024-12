I migliori film in streaming interpretati da Julianne Moore, protagonista de La stanza accanto

News Cinema

L'attrice che compie oggi 64 anni recita insieme a Tilda Swinton nel film di Pedro Almodóvar premiato col Leone d'Oro a Venezia. Ecco i suoi film in streaming che amiamo.

Compie oggi 64 anni Julianne Moore, una delle migliori attrici del panorama internazionale contemporaneo. Premiata con un Oscar come miglior attrice protagonista, candidata altre quattro volte (due nello stesso anno, il 2002), la Moore torna proprio in questi giorni nelle sale italiane accanto a Tilda Swinton ne La stanza accanto di Pedro Almodóvar, trionfatore allo scorso Festival del Cinema di Venezia. eccovi dunque i cinque film in streaming con cui vogliamo celebrare la carriera di un'attrice che da più di trent’anni ci ammalia con la sua indiscutibile bravura. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Julianne Moore, protagonista de La stanza accanto

Il grande Lebowski

Magnolia

Fine di una storia

I figli degli uomini

Maps to the Stars

Il grande Lebowski (1998)

Il grande Lebowski: Clip dal film dei fratelli Coen

Dopo aver già ricevuto una candidatura all’Oscar grazie a Boogie Nights di Paul Thomas Anderson, la Moore avrebbe dovuto bissare grazie alla sua effervescente interpretazione del film di culto diretto dai fratelli Coen. Il grande Lebowski ha consegnato alla storia del cinema e del costume il suo protagonista Jeff Bridges, le due spalle stratosferiche John Goodman e Steve Buscemi, un cast di contorno pazzesco che contiene tra gli altri anche Philip Seymour Hoffman. Insomma, cosa chiedere di più al cinema d’evasione americano? Film d’autore svagato e libero, con un finale amaro e momenti di grande, grandissimo spirito. Non il nostro preferito dei grandiosi Coen, ma a tratti davvero irresistibile. E la Moore brilla di luce propria. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Magnolia (1999)

Diretta ancora una volta da Paul Thomas Anderson, la Moore si ritrova inserita in uno dei migliori cast mai assemblati. Magnolia infatti si fregia di avere le interpretazioni smaglianti di Tom Cruise (nomination all’Oscar), Jason Robards Jr., William H. Macy, Philip Seymour Hoffman, John C. Reilly e numerosi altri grandi attori che fanno di questo mosaico umano un lungometraggio indimenticabile. Magnolia vincitore dell’Orso d’Oro a Berlino, candidato all’Oscar anche per la sceneggiatura originale per la miglior canzone, questo clamoroso contributo cinematografico davvero non riesce ad invecchiare, composto di così tanti momenti di grande scrittura, regia e recitazione che è impossibile ricordarli tutti. Con un finale metaforico e stupendo, da far abbracciare tutti coloro che vi hanno partecipato. Moore su tutti. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Fine di una storia (1999)

Quando Neil Jordan sapeva portare sul grande schermo la densità dei sentimenti umani, davvero non aveva rivali. Lo dimostra in questo bellissimo adattamento del classico letterario di Graham Greene, in cui la Moore svetta come protagonista insieme a un ottimo Ralph Fiennes e al sempre affidabile Stephen Rea. Fine di una storia è un film di quelli che prendono al cuore, che poggiano su una messa in scena in costume impeccabile personaggi e sentimenti incredibilmente contemporanei. Bellissime le scene di dramma più intimo e doloroso. Candidatura all’Oscar come miglior attrice protagonista per Julianne Moore, la prima e strameritata nella categoria. Film di rara intensità e bellezza contenuta. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

I figli degli uomini (2006)

Partecipazione straordinaria e assolutamente sentita al bellissimo film distopico di Alfonso Cuaron che vede protagonista un roccioso Clive Owen. ispirato da un romanzo di P.D. James, I figli degli uomini è davvero uno dei film di fantascienza migliori dei nostri tempi, un ritratto durissimo e realista di una società che si sta rinchiudendo sempre di più in se stessa. Sceneggiatura stringata, un piano-sequenza al centro del film indimenticabile, la partecipazione straordinaria di Michael Caine. Insomma, in questo film c’è davvero tutto. Struggente e infiammato. Da rivedere per capire anche dove siamo arrivati, anzi dove potremmo arrivare…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Maps to the Stars (2014)

Maps to the Stars: Il trailer italiano del film - HD

Nel ruolo di un’attrice alle prese con le sue mille manie e psicosi, Julianne Moore diventa strumento perfetto per David Cronenberg e il suo discorso sulla metamorfosi dell’essere umano, interiore stavolta ancora più che esteriore. E infatti grazie Maps to the Stars l’attrice vince il premio a Cannes. Accanto a lei un mellifluo John Cusack, e un ottimo Robert Pattinson. Film di sottile pulsione autodistruttiva, a tratti soffocante, enigmatico come i migliori lavori del leggendario autore canadese. Una sferzata tagliente e sanguigna alla Hollywood dei lustrini e della superficialità con almeno un paio di scene semplicemente da antologia. D’altronde stiamo parlando di David Cronenberg…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision.