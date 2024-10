I migliori film in streaming interpretati da Julia Roberts

News Cinema

L'iconica protagonista di Pretty Woman e Notting Hill compie oggi 57 anni. Ecco i film in streaming che l'hanno resa una star mondiale.

Compie oggi 57 anni il premio Oscar Julia Roberts, senza alcun dubbio una delle icone della Hollywood contemporanea soprattutto se pensiamo a come ha cambiato l’idea di commedia romantica. Ecco i cinque film in streaming con cui vogliamo rendere il doveroso omaggio. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Julia Roberts

Pretty Woman

Hook - Capitan Uncino

Notting Hill

Erin Brockovich - Forte come la verità

La guerra di Charlie Wilson

Pretty Woman (1990)

Pretty Woman: Il Trailer originale

Dopo aver conquistato una prima candidatura all’Oscar l’anno precedente con Fiori d'acciaio di Herbert Ross, la Robert bissa grazie al film che la rende una star di caratura mondiale. Firetto da un Garry Marshall in gran forma, Pretty Woman vede l’attrice duettare con un altrettanto ispirato Richard Gere, Pigmalione che si innamora della prostituta dal cuore tenero in una Los Angeles da cartolina. Il supporto di Hector Elizondo è prezioso, ed eleva la qualità del lungometraggio a titolo di culto. La scena delle lumachine è da antologia, come quella dello shopping. Da rivedere ogni volta ridere e poi sciogliersi. Disponibile su Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Hook - Capitan Uncino (1991)

Anche se la critica lo ha snobbato e il pubblico non gli ha tributato il successo stratosferico, Hook - Capitan Uncino è stato senza alcun dubbio uno dei grandi film della nostra gioventù, lo ricordiamo con amore e grande senso dello spettacolo. Steven Spielberg si affida a scenografie e costumi straordinari, oltre che ovviamente al trio di attori composto da Robin Williams, Dustin Hoffman e dalla Roberts. Il migliore a uscirne è tutto sommato Hoffman, anche grazie al supporto del fido e indimenticato Bob Hoskins. Quasi tutti lo hanno in qualche modo misconosciuto, noi continuano ad amarlo senza condizioni. Fantasmagorico. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Notting Hill (1999)

Notting Hill: Il Trailer Ufficiale del Film

La commedia romantica migliore realizzata dalla Roberts, e per una serie di motivi: prima di tutto la sceneggiatura di Richard Curtis, ispiratissima e tagliata a pennello sulle capacità degli attori. In secondo luogo un Hugh Grant altrettanto fenomenale, gentile e simpaticissimo. Anche se Rhys Ifans a supporto insieme agli altri meritano assolutamente menzione. E poi Londra, il suo fascino vagamente altolocato, con ambientazioni davvero azzeccate. Notting Hill diverte, commuove, soprattutto addolcisce con almeno un paio di sequenze di cinema davvero realizzato con cura. Uno dei nostri titoli preferiti di quel decennio. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Erin Brockovich - Forte come la verità (2000)

Il tanto atteso Oscar come miglior attrice protagonista arriva grazie a un personaggio sboccato, terreno, pieno di vitalità e senso dell’umorismo. Steven Soderbergh, che dirigerà la Roberts in numerosi altri film, le regala con Erin Brockovich - Forte come la verità un ruolo che lei riempie con enorme adesione psicologica. Enorme successo di pubblico, nomination anche per il film, la regia, la sceneggiatura e un bravissimo Albert Finney come non protagonista. La Roberts conquista con la sua umanità straripante, una prova encomiabile. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

La guerra di Charlie Wilson (2007)

La guerra di Charlie Wilson: Trailer del film con Tom Hanks e Julia Roberts

Mike Nichols l’aveva già diretta nel tagliente Closer, ma noi preferiamo La guerra di Charlie Wilson perché i duetti con Tom Hanks sono incredibilmente efficaci, basato sulla sceneggiatura scoppiettante di Aaron Sorkin. Se poi aggiungete Philip Seymour Hoffman, Emily Blunt e tanti altri attori di contorno, ecco che ne viene fuori un film da far girare la testa. Commedia storico-politica come non se ne fanno più, stracolma di idee e basata su una storia tristemente attuale. Film passato piuttosto inosservato e finito nel dimenticatoio, per noi è una gemma che dovreste assolutamente rivedere e /o rivalutare. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.