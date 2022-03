I migliori film in streaming interpretati da Jessica Chastain

News Cinema

L'attrice candidata all"Oscar per Gli occhi di Tammy Faye compie oggi 45 anni. Ecco cinque titoli in streaming per ripercorrere una carriera folgorante.

Facciamo oggi gli auguri di buon compleanno (spegne 45 candeline) alla candidata all’Oscar Jessica Chastain, la quale tra pochi giorni meriterebbe probabilmente di alzare la statuetta grazie alla sua interpretazione a Gli occhi di Tammy Faye. Insieme a Jennifer Lawrence la Chastain è l’attrice di maggior talento emersa dallo scorso decennio di cinema. I cinque film in streaming che abbiamo selezionato per renderle il dovuto omaggio testimoniano la sua bravura indiscutibile, il carisma e l’affidabilità nel gestire anche generi differenti tra loro. Vi lasciamo dunque alle opere scelte, augurandovi come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dalla candidata all’Oscar Jessica Chastain

The Tree of Life (2011)

The Tree of Life: trailer italiano del film di Terrence Malick

L’ingresso nel cinema che conta non potrebbe essere più clamoroso e affascinante. Jessica Chastain è l’anima di uno dei migliori film di Terrence Malick, un inno alla vita e alla ricerca di felicità diretto e fotografato con una potenza inaudita. The Tree of Life spiazza, commuove, ipnotizza con la sua visione libera e con le sue musiche avvolgenti. Palma d’Oro a Cannes e nomination all’Oscar per film, regia e fotografia. Nel cast anche Brad Pitt e Sean Penn, ottimi. Ma la scena è sempre e soltanto per la rivelazione Jessica Chastain… Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Rai Play.

Take Shelter (2011)

Take Shelter: Il trailer italiano del film

Il thriller psicologico diretto da Jeff Nichols si rivela uno dei lungometraggi più affascinanti ed enigmatici di inizio decennio, costantemente in bilico tra rappresentazione dello stato mentale del grande protagonista Michael Shannon e un dramma umano che si confronta con la natura ostile. La Chastain come moglie del personaggio principale offre una prova di sostanza e duttilità. Take Shelter appassiona, intriga e addirittura entusiasma col suo finale “aperto” e poderoso. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Zero Dark Thirty (2012)

Zero Dark Thirty: Il nuovo trailer italiano in HD

La miglior interpretazione della carriera della Chastain per uno dei film più riusciti del decennio. Kathryn Bigelow mette in scena Zero Dark Thirty con una lucidità mai vista in precedenza nel suo cinema, arrivando al cuore dell’azione e al tempo stesso nell’anima della protagonista. Una Jason Clarke pazzesco a supporto per un film che non concede nulla allo spettacolo eppure è spettacolo imponente, infuocato e magistrale. Nomination all’Oscar per il film, seconda candidatura per la Chastain dopo quella avuta per The Help, in quel caso come non protagonista. Cinema pronto ad esplodere. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

1981: Indagine a New York (2014)

1981: Indagine a New York: Il trailer del film - HD

Uno dei film più sottovalutati di quel periodo. J.C.Chandor dirige la Chastain e Jason Isaac in un dramma che lavora sempre sul filo della tensione, che potrebbe trasformarsi in un crime-movie in ogni momento ma rimane uno studio costante di psicologie, di dinamiche tra i personaggi, di lavoro sul genere preciso e tagliente. 1981: Indagine a New York (che titolo italiano assurdo…) ci presenta figure a tutto tondo immense in una New York impervia, ostile, magnifica per questo tipo di opere. Da vedere o rivedere assolutamente. Disponibile su CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.

Molly’s Game (2017)

Non potevamo che chiudere con la prova ruvida, impetuosa che la Chastain regala ad Aaron Sorkin per il suo esordio alla regia. Tratto da una storia vera, Molly’s Game mette in scena personaggi controversi e multidimensionali, arrivando al cuore di una vicenda di perdita dell’innocenza (e redenzione) tutta contemporanea. Accanto alla Chastain, la cui presenza scenica si supera, troviamo Idris Elba e un magnifico “padre” Kevin Costner. Non raffinato come film, qualche limatura ci stava, ma comunque elettrizzante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Rai Play, NOW.