I migliori film in streaming interpretati da Ed Harris

Il grande caratterista americano candidato quattro volte all'Oscar compie oggi 72 anni. Ecco cinque dei suoi grandi film in streaming.

Compie oggi 72 anni Ed Harris, uno dei grandi caratteristi del cinema americano contemporaneo. Capace di guadagnarsi in carriera ben quattro nomination all’Oscar - tre come attore non protagonista e una nella categoria principale grazie a Pollock, da lui stesso diretto - questo artista ha dimostrato negli anni una versatilità e una capacità di mostrare il lato più profondo dei suoi personaggi davvero ammirevoli. Harris è stato capace di imprimere il proprio segno sia in prodotti di genere che in lungometraggi d’autore, collaborando con colleghi e cineasti di indubbio spessore. Anche in questo caso è stato molto difficile selezionare soltanto cinque film in streaming per ripercorrere una filmografia talmente variegata e ricca di titoli importanti. Eccovi comunque la nostra solita lista, e con essa il giornaliero augurio di buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Ed Harris

The Abyss

Americani

Apollo 13

The Truman Show

A History of Violence

The Abyss (1989)

Chiamato niente meno che da James Cameron come protagonista insieme a Mary Elizabeth Mastrantonio del suo kolossal sottomarino, Ed Harris si cimenta in una prova che riesce a far trasparire sia l’aspetto carismatico che quello romantico del personaggio. I duetti con la collega sono emozionanti, come nella scena bellissima in cui uno dei due deve sacrificarsi e sperare che l’altro riesca a salvarlo. Incorniciato da effetti speciali sbalorditivi - e da Oscar - The Abyss è un film di fantascienza palpitante e splendidamente confezionato, con un finale rocambolesco e capace di restituirci la meraviglia del cinema. Uomo contro uomo, follia contro razionalità, amore contro abisso. Che film…Disponibile su CHILI.

Americani (1992)

James Foley porta al cinema una delle opere più complesse e crudeli di David Mamet, un gioco al massacro che soltanto un gruppo di attori al massimo delle proprie capacità poteva rendere con tale potenza. Harris recita insieme a Jack Lemmon, Al Pacino, Alec Baldwin, Kevin Spacey, Alan Arkin. Dramma da camera asfissiante, logorroico, come se ne potevano dare soltanto una volta. Grazie ad Americani Lemmon vince la Coppa Volpi a Venezia, Pacino conquista la nomination all’Oscar come non protagonista. Un colpo al cuore dell’ideologia tutta a stelle e strisce del self-made man, e con esso del capitalismo americano. Disponibile su Apple Itunes.

Apollo 13 (1995)

Ron Howard mette in scena il racconto della spedizione sulla luna che diventò una missione di salvataggio con una perizia e un senso del cinema semplicemente perfetti. Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton sono gli astronauti intrappolati nella navicella che non funziona, Ed Harris è il capo della squadra a terra che deve riportarli a casa. Apollo 13 è uno spettacolo avvincente, visivamente curato nei minimi particolari, con un finale al cardiopalma. Cinema mainstream ai massimi livelli di quel decennio. Prima nomination all’Oscar per Harris, anche il film l’ottiene. Un classico del decennio, ancora oggi bellissimo da vivere. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

The Truman Show (1998)

The Truman Show: Il trailer italiano del film di Peter Weir

Il capolavoro della filmografia di Ed Harris, e uno dei film più importanti della storia dle cinema contemporaneo. Interpretato da un Jim Carrey strepitoso e da una melliflua Laura Linney, The Truman Show è una dissertazione portentosa sul libero arbitrio, sul confine sottile tra realtà e finzione, sui rapporti personali che sono frutto di quello che percepiamo siano, ma nascondono sempre un altro lato della medaglia. Cinema semplicemente poetico, capace di ispirare come il finale senza tempo. Nomination all’Oscar per la regia del geniale Peter Weir, per la sceneggiatura di Andrew Niccol e per Harris come non protagonista. Ne avrebbe meritate molte altre, è il miglior film di quell’anno e forse di quel decennio. CAPOLAVORO. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

A History of Violence (2005)

Partecipazione straordinaria nel ruolo di un gangster sfigurato che riconosce Viggo Mortensen suo vecchio compagno di crimine che adesso ha cambiato identità e si nasconde in provincia come onesto padre di famiglia. E vuole vendicarsi…David Cronenberg dirige un dramma livido che racconta di metamorfosi psicologiche e discorsi sull’identità con una ferocia e uno stile cinematografico impareggiabili. A History of Violence è un film magnifico, potente, e soffocante, con un cast che comprende anche una bravissima Maria Bello e un William Hurt capace di guadagnare la nomination all’Oscar con una sola sequenza. Opera epocale. Disponibile su CHILI, Infinity +, Amazon Prime Video.