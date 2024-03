I migliori film in streaming interpretati da Aaron Eckhart

News Cinema

Compie oggi 56 anni attore diventato star grazie a Il Cavaliere Oscuro. Ecco i film in streaming più importanti della sua solida carriera.

Con la sua mascella prominente e quella sua aria da all-american, Aaron Eckhart si è ritagliato un suo spazio preciso all'interno dell’industria cinematografica americana contemporanea, lavorando con autori di primaria importanza in film che hanno anche saputo sbancare il botteghino. Anche se da qualche tempo a questa parte non sembra più dedicarsi al cinema d’autore che ne ha contraddistinto gli esordi e decretato il successo - chi ricorda il durissimo e lancinante Nella società degli uomini di Neil LaBute? - l’attore californiano che compie oggi 56 anni merita comunque il nostro ammirato consenso. Ecco i cinque film in streaming con cui vogliamo ripercorrere la sua carriera. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Aaron Eckhart

Ogni maledetta domenica (1999)

Ogni maledetta domenica: il trailer del film

A disposizione di Oliver Stone, Eckhart offre una prova che ne esalta lo spirito migliore, uno dei pochi personaggi realmente positivi di un film che fa dell’ambiguità ideologica e morale il suo punto di forza. L’attore recita insieme a un gruppo di attori fenomenale composto da Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis Quaid, Jamie Foxx, James Woods e molti altri. Ogni maledetta domenica conquista il botteghino, divide la critica, fa discutere nel senso migliore del termine. Uno dei migliori film mai realizzati sul football americano. Scusate, sulla guerra dello sport secondo Stone…Disponibile su Rakuten TV, Google Play.

Thank You for Smoking (2006)

La miglior performance della carriera di Eckhart arriva grazie all’allora esordiente Jason Reitman, che dirigere una satira sociale e politica di impatto corrosivo. Thank You for Smoking si rivela un film divertentissimo quando ridere proprio non si dovrebbe. Accanto a un protagonista istrionico, infernale eppure seducente come mai troviamo anche una bravissima Maria Bello e un efficace J.K. Simmons. Ogni volta che rivediamo questa commedia nerissima copriamo qualcosa che continua a sorprenderci. Titolo di culto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, NOW.

Il Cavaliere Oscuro (2008)

Il Cavaliere Oscuro: Il trailer delle nuove avventure di Batman con Christian Bale

In uno dei maggiori successi commerciali della storia del cinema contemporaneo Eckhart ricopre purtroppo l’anello maggiormente debole. Il suo Harvey Dent/Due Facce è infatti il personaggio maggiormente fiacco de Il Cavaliere Oscuro, sovrastato dal Batman di Christian Bale e soprattutto dal Joker di un Heath Ledger capace di vincere l’Oscar postumo. Cinecomic di spessore, forse sopravvalutato ma di sicuro impatto cinematografico, con almeno due sequenze di grande cinema spettacolare. Non il meglio di Christopher Nolan, ma un prodotto comunque confezionato con incisività. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Rabbit Hole (2010)

Rabbit Hole: Il trailer del film con Nicole Kidman e Aaron Eckhart

Ritorno al passato magari momentaneo ma comunque efficacissimo. Eckhart si presta a fare da solida spalla drammatica a una splendida Nicole Kidman, madre distrutta dalla morte del figlio. Rabbit Hole è un melodramma preciso e pieno di compassione umana, che si snoda come un percorso a tappe emotive ottimamente scandite. Ottima anche la partecipazione di Miles Teller in uno dei suoi primi ruoli importanti. Per gli amanti di un cinema di sentimenti non scontati, un film che sa mettere a dura prova ma nella giusta maniera. Da vedere. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Sully (2016)

Sully: Il trailer italiano del film - HD

Ancora un ruolo di spalla, solida e non banale per il notevole protagonista Tom Hanks. Clint Eastwood dirige Sully davvero senza fronzoli, facendone uno spettacolo asciutto e ricco di spunti psicologici. L’uomo e le sue doti morali contro un sistema che cerca sempre di castare l’individualità. Un discorso ricorrente nella filmografia di Clint Eastwood, esposto in questo film con perizia quasi documentaria. Enorme successo di pubblico per un film molto interessante, più complesso di quanto la messa in scena scarna non lasci intravedere. A noi è piaciuto davvero molto. L’altra faccia del “miracolo sull’Hudson”. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.