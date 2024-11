I migliori film in streaming interpetati da Ryan Gosling, attore di culto dei nostri tempi

News Cinema

Candidato tre volte all'Oscar, Gosling ha lavorato in una serie di titoli che fanno parte dell'immaginario cinematografico contemporaneo. Lo dimostrano i film in streaming qui sotto.

Compie oggi 44 anni il tre volte candidato all’Oscar Ryan Gosling, senza dubbio l’attore di culto dei nostri tempi. Capace di affermarsi sia dentro i grandi prodotti hollywoodiani che attraverso film d’autore di enorme spessore artistico, l’attore canadese ha davvero messo d’accordo pubblico e critica in virtù di talento, presenza scenica e scelte professionali azzeccate. Ecco i suoi cinque film in streaming che riteniamo assolutamente da vedere. buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Ryan Gosling

Half Nelson

Le idi di Marzo

Drive

La La Land

Blade Runner 2049

Half Nelson (2005)

Dal proprio cilindro Gosling tira fuori una prestazione potentissima, che mescola un’umanità fragile e complessa con un carisma davvero da grande interprete. E infatti, a sorpresa ma strameritatamente, arriva la nomination all’Oscar come miglior attore protagonista. Film indipendente di enorme profondità psicologica, Half Nelson vede nel proprio cast anche un roccioso Anthony Mackie. Le sequenze in classe sono davvero da stringere il cuore, il rapporto con la giovane studentessa emozionante e verissimo. Grande specchio dei nostri tempi, moderno e delicato. Da amare. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video.

Le idi di Marzo (2011)

Le Idi di Marzo: Il trailer italiano del film con Ryan Gosling e George Clooney

Il thriller politico diretto e interpretato da George Clooney vede un Gosling tagliente e febbrile battersi contro il lato oscuro e corrotto della politica americana. Le idi di Marzo si rivela un film stratificato, pieno di grandi interpretazioni - nel cast di supporto anche Philip Seymour Hoffman e Paul Giamatti, tanto per intenderci - e davvero capace di arrivare sotto pelle allo spettatore. Con un finale aperto sconvolgente, un ottimo esempio di come fare propria la lezione del grande cinema degli anni ‘70. Maestoso Gosling, intelligente come sempre Clooney. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Rai Play.

Drive (2011)

Drive: il trailer italiano del film

Che altro scrivere sul film di culto dello scorso decennio? Nicolas Winding Refn si riguarda il grande cinema di genere dei tempi passati - soprattutto Michael Mann e Walter Hill - e lo rielabora in un noir losangelino accaldato e brutale, un film dalla stilizzazione visiva ineccepibile. Oltre a un Gosling stratosferico ci sono anche bravissimi Carey Mulligan, Oscar Isaac, Ron Perlman, Bryan Cranston e tutti gli altri. Drive vince per la miglior regia a Cannes e diventa oggetto di venerazione da parte del pubblico cinefilo. meritatamente, aggiungiamo noi. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

La La Land (2016)

La La Land: Trailer ufficiale in italiano - HD

Seconda nomination all’Oscar come protagonista per il musical che ha fatto innamorare l’ultima generazione di spettatori. Damien Chazelle mette in scena La La Land con una perizia e una precisione incredibili. L’alchimia tra Ryan Gosling ed Emma Stone è di quelle che ne vedi una volta ogni dieci anni. Il resto lo fa una visione di questo genere moderna ma capace di abbracciare il passato. Questo lungometraggio possiede uno spleen unico, raffinato e malinconico. Molte altre statuette vinte con pieno merito, e anche quella come miglior attore non sarebbe stata di certo una barbarie…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Blade Runner 2049 (2017)

Blade Runner 2049: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD

L’ereditá del film di Ridley Scott era pesantissima a livello ideale e cinefilo, Denis Villeneuve e Ryan Gosling se la caricano sulle spalle con molto coraggio e un’idea precisa di cosa fare. Blade Runner 2049 forse osa fin troppo rispetto al precedente, viene sorretto principalmente da una messa in scena clamorosa, poggiata sulla fotografia da Oscar di Roger Deakins. Grandi sequenze per un film bellissimo da vedere e ostico da seguire. ma il carisma e la presenza scenica del protagonista sono perentorie e indubitabili. Gosling ne esce da grande vincitore comunque. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.