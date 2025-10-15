I migliori film in streaming diretti da Scott Derrickson, autore di Black Phone 2

News Cinema

Il regista specializzato in horror torna col sequel del suo lavoro migliore. Ecco i suoi film in streaming che preferiamo.

Vogliamo oggi dedicare i nostri amati cinque film in streaming al regista Scott Derrickson, il quale torna nelle sale di tutto il mondo questa settimana con Black Phone 2. Si Tratta a nostro avviso di un cineasta che, soprattutto quando parliamo di horror, ha saputo regalarci opere non scontate quando addirittura estremamente personali, come ad esempio il bellissimo primo episodio dedicato alle gesta del serial killer soprannominato “The Grabber”. Eccovi dunque il meglio prodotto fino a oggi da Derrickson. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da Scott Derrickson, regista di Black Phone 2

The Exorcism of Emily Rose

Sinister

Liberaci dal male

Doctor Strange

Black Phone

The Exorcism of Emily Rose (2005)

<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-exorcism-of-emily-rose/46/video/?vid=26123" title="The Exorcism of Emily Rose: Il trailer del film">The Exorcism of Emily Rose: Il trailer del film</a>

Presentato addirittura al Festival del Cinema di Venezia, The Exorcism of Emily Rose fonde con coerenza film processuale e horror di possessione. Fotografato magnificamente da Tom Stern, autore di molti film di Clint Eastwood, questo horror sa entrare nelle pieghe psicologiche e drammatiche di tutti i personaggi. Se poi aggiungi un cast che vede protagonisti Laura Linney, Tom Wilkinson, Jennifer Carpenter e Campbell Scott, ecco che il gioco è fatto. Se non possiamo pienamente parlare di horror d’autore, perché comunque Derrickson punta al grande pubblico senza nascondersi, ma un’impronta forte e precisa si vede chiaramente. Ottimo successo di pubblico, il film rilancia il cinema di possessione a budget medio-basso. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Sinister (2012)

<a href="https://www.comingsoon.it/film/sinister/49067/video/?vid=10569" title="Sinister: Il trailer ufficiale italiano del film - HD">Sinister: Il trailer ufficiale italiano del film - HD</a>

Altro lungometraggio assolutamente degno d’interesse che segna la prima collaborazione con Ethan Hawke. Quasi interamente ambientato in una casa - ottimo il lavoro sull’ambientazione e le scenografie, capaci di restituire il senso di oppressione e pericolo dei personaggi - Sinister lavora sulle atmosfere con precisione impressionante. Un horror che potremmo dire metacinematografico, che vede nel cast il fido James Ransone e Vincent D’Onofrio. A tratti fa davvero paura, e genera un senso costante di ansia che convince in pieno. Non il miglior film di Derrickson, ma senza dubbio valevole. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Liberaci dal male (2014)

<a href="https://www.comingsoon.it/film/liberaci-dal-male/50431/video/?vid=15761" title="Liberaci dal male: Il nuovo trailer italiano del film - HD">Liberaci dal male: Il nuovo trailer italiano del film - HD</a>

Primo film girato realmente nel Bronx dopo decenni, Liberaci dal male tenta ancora una volta di mixare poliziesco e horror con delle trovate di sceneggiatura e di regia molto solide e realmente efficaci. Fin troppo sottovalutato, questo film che vede protagonisti Eric Bana, Édgar Ramírez, Joel McHale, Olivia Munn e Sean Harris dimostra una visione precisa e potente del genere. Ancora una volta la fotografia piovosa e oscura compie un portento estetico che eleva il risultato finale. A noi è piaciuto moltissimo, e nei momenti finale fa seriamente paura. Da rivalutare in pieno, è uno dei migliori horror metropolitani dei nostri tempi. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Doctor Strange (2016)

<a href="https://www.comingsoon.it/film/doctor-strange/51070/video/?vid=24193" title="Doctor Strange: Secondo trailer ufficiale italiano - HD">Doctor Strange: Secondo trailer ufficiale italiano - HD</a>

Il passaggio dentro il Marvel Cinematic Universe consente a Derrickson di confrontarsi nuovamente con un produzione a budget elevato e dai molti effetti speciali digitali, come era successo in precedenza con Ultimatum alla terra con Keanu Reeves. Benedict Cumberbatch è un Doctor Strange efficace e istrionico, ma tutto sommato a rimanere maggiormente impresso è il villain interpretato da Mads Mikkelsen. Tilda Swinton chiude poi un trio di protagonisti la cui alchimia funziona benone, un po’ meno invece la parte romantica che vede a supporto Rachel McAdams. Come cinecomic è senz’altro migliore di altri della Marvel - e della DC, per carità - ma appare comunque evidente che lo spazio d’azione per la visione di Derrickson sia stato maggiormente limitato rispetto ai suoi altri film. Ci si diverte, ma la vera ispirazione è altrove…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Black Phone (2022)

<a href="https://www.comingsoon.it/film/black-phone/61545/video/?vid=38466" title="Black Phone: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Black Phone: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

E arriviamo finalmente al migliori film realizzato fino a oggi da Scott Derrickson, e a conti fatti il miglior film del 2022. Black Phone racconta sotto le spoglie del thriller/horror le difficoltà di un’infanzia rubata, in un mondo dove il mostro è metaforicamente l’estensione di una società troppo difficile per i bambini. Ambientazione di fine anni ‘70 precisa, dramma umano potentissimo, musica e ritmo della narrazione malinconici quanto serrati. E poi Mason Thames che si scontra col mostro interpretato da Ethan Hawke è bravissimo. Certamente spaventa, ma soprattutto emoziona questo film personale e magnificamente messo in scena. Forse il miglior horror del nuovo millennio, senza alcun dubbio nella Top 5. Bellissimo e struggente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.