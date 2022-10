I migliori film in streaming diretti da Denis Villeneuve

News Cinema

L'autore di Sicario e Dune compie oggi 55 anni. Celebriamo il suo talento attraverso 5 titoli in streaming. E non si tratta solo di fantascienza...

Compie oggi 55 anni il regista canadese Denis Villeneuve, il quale in poco più di un decennio si è affermato come uno dei più importanti autori contemporanei. E non parliamo soltanto di fantascienza, tutt’altro: soltanto due dei cinque film in streaming selezionati per rendergli omaggio appartengono infatti a questo genere, mentre gli altri spaziano attraverso il thriller o il dramma. Poco importa in fondo, poiché Villeneuve è stato capace di imprimere il proprio marchio stilistico - fatto di eleganza ma anche di profondità psicologica ed emotiva - a ogni film da lui realizzato negli ultimi tempi; Ecco dunque il meglio del cinema di Denis Villeneuve: buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da Denis Villeneuve

La donna che canta

Prisoners

Sicario

Arrival

Dune

La donna che canta (2010)

La Donna che canta: Il trailer del film

Il dramma storico che impone Denis Villeneuve all’attenzione internazionale si dipana attraverso una storia che racconta passato e presente mescolandoli in una forma filmica a tratti straziante. In alcuni momenti La donna che canta è un lungometraggio doloroso da vedere, bellissimo nella sua intensità emotiva. Cinema di sentimenti mescolati dentro una messa in scena di primissima qualità. Bravissima la protagonista Lubna Azabal. Nomination all’Oscar per il miglior film straniero. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, NOW.

Prisoners (2013)

Prisoners: Il nuovo trailer italiano del film con Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal

Stupendo thriller psicologico di provincia, che diventa ben presto frontiera dell’animo umano. Prisoners è un thriller di tensione e spessore, magnificamente fotografato da Roger Deakins ma soprattutto diretto da Villeneuve con superba precisione psicologica. In un cast composto da Hugh Jackman, Viola Davis, Melissa Leo e molti altri, svetta un Jake Gyllenhaal silenzioso e tagliente. Film davvero potente, almeno per tre quarti. Uno dei drammi psicologici più lividi dei nostri tempi. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Sicario (2015)

Sicario: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Personalmente consideriamo Sicario il miglior lungometraggio fino a oggi realizzato da Denis Villeneuve, un'opera dove la forma aumenta esponenzialmente la forza della storia e dei personaggi. Momenti di cinema straordinari da esperire e attori in puro trance psicofisico: Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin e un cammeo pazzesco di Jon Bernthal fanno di questo thriller di confine un film appassionante e soffocante. Da vedere e rivedere assolutamente. Siamo dalle parti del grandissimo cinema di genere che diventa cinema d’autore. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Arrival (2016)

Arrival: Il trailer italiano del film - HD

Ispirato da un racconto breve di Ted Chiang che vi consigliamo assolutamente di leggere, Arrival conferma quando Villeneuve sia capace di trovare l’anima commovente di personaggi e storie anche dentro il cinema fantastico. Amy Adams è intensa e dolcissima protagonista, Jeremy Renner, Michael Stuhlbarg e Forest Whitaker perfetti comprimari. Visivamente meraviglioso, Arrival è un dramma avvincente travestito da fantascienza, un film destinato a rimanere impresso nella memoria. Dieci nomination all’Oscar tra cui quelle per miglior film e regia. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision.

Dune (2021)

Dune: Il Main Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

E infine l’adattamento del capolavoro sci-fi di Frank Herbert che consegna a Villeneuve le chiavi del cinema fantastico contemporaneo. Possente nella forma, pienissimo nello sviluppo dei personaggi - soprattutto quelli di contorno - Dune è uno spettacolo adulto e ottimamente orchestrato, che termina esattamente dove doveva per settare un sequel ancora più folgorante, che attendiamo con trepidazione. Una valanga di Oscar tecnici, e ci mancherebbe altro! Filmone. Non perfetto, ma filmone. Ottimi Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac e tutti gli altri. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.