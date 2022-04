I migliori film in streaming di Ron Perlman (e Guillermo del Toro)

News Cinema

L'attore icona del cinema fantastico compie oggi 72 anni. Ricordiamo i successi in streaming girati con il regista premio Oscar.

Se Ron Perlman è diventato negli anni uno dei più affidabili - e simpatici - caratteristi della Hollywood contemporanea, lo deve senza dubbio alla sua proficua collaborazione con Guillermo del Toro. Per celebrare i 72 anni dell’attore (lanciato negli anni ‘80 da Il nome della rosa di Jean-Jacques Annaud) non potevamo dunque che ricordare i film in streaming di questa collaborazione, la quale ha portato sia ottimi risultati al botteghino che lungometraggi diventati fin da subito oggetto di culto. Buona lettura.

Cinque film in streaming di Ron Perlman (con Guillermo del Toro)

Blade II

Hellboy

Hellboy - The Golden Army

Pacific Rim

La fiera delle illusioni

Blade II (2002)

Dopo aver raccolto il testimone da Stephen Norrington, del Toro dirige il sequel con un brio proprio del suo miglior cinema. Blade II si forgia sull’impronta del suo autore, e affianca al protagonista Wesley Snipes un Ron Perlman possente e carismatico, perfetta spalla che impreziosisce il risultato finale. Un action-horror di tutto rispetto che si rivela infatti un ottimo successo di critica e pubblico, e soprattutto impone il cineasta e l’attore a Hollywood. Disponibile su Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.

Hellboy (2004)

La trasposizione cinematografica dell’omonimo fumetto di culto consente a del Toro di sprigionare la sua fantasia estetica e a Perlman di sfoderare una prova d’attore carismatica e portentosa, anche sotto quelle tonnellate di (magnifico) trucco. Hellboy si rivela un cinecomic particolare, pieno di trovate visive e di sceneggiatura, con una Selma Blair in parte e un John Hurt che trasforma in classe ogni scena. Un film molto gustoso, ma il meglio deve ancora venire…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Hellboy - The Golden Army (2008)

Il sequel consente a del Toro e Perman di elevare il tono del gioco cinematografico, regalandoci un sequel che sotto molti punti di vista supera l’originale. Scene da capogiro, un mare di trovate visive e un villain di tutto rispetto fanno di Hellboy - The Golden Army un fantasy/horror che racconta molto della sua coppia di autori. A mettersi in luce stavolta è anche un notevole Doug Jones. Spettacolo per gli occhi con un tono adulto che proprio non guasta. Pubblico e critica gradiscono, e non poco. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Pacific Rim (2013)

Pacific Rim: Il nuovo trailer italiano in HD

L’anima del B-movie e l’estetica del blockbuster: solo Guillermo del Toro poteva realizzare un “ibrido” così divertente e coeso, uno spettacolo che apre il cuore con la forza delle immagini e la potenza della visione. all’amico Perlman viene regalato un un cammeo spassoso, potente, che migliora la qualità già alta di Pacific Rim. Charlie Hunnam e Idris Elba comandano un cast affiatato, divertente, pronto a giocare con i mega-robot e soprattutto col pubblico. Ci si diverte un mondo a vedere questo spettacolone. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La fiera delle illusioni (2021)

L’adattamento del romanzo di William Lindsay Gresham è a nostro avviso il miglior lungometraggio di Guillermo del Toro, una dissertazione sulla natura umana profonda e messa in scena con una coerenza visiva strepitosa. Bradley Cooper, Rooney Mara e Cate Blanchett sono i poderosi protagonisti di un noir dell’anima elegante da vedere e magnificamente organizzato a livello narrativo. La fiera delle illusioni è uno dei migliori lungometraggi dell’anno e conquista meritatamente la nomination all’Oscar come miglior film. I mostri della mente finalmente si esplicitano nel cinema di del Toro. E con quanta profondità…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.