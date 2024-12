I migliori film in streaming di Ralph Fiennes, protagonista di Conclave

News Cinema

Grazie alla bella interpretazione nel film di Edward Berger l'attore inglese potrebbe ottenere la sua terza nomination all'Oscar. Ecco i suoi film in streaming che preferiamo.

L'arrivo nelle sale italiane dell’acclamato Conclave di Edward Berger ci offre l’occasione per ripercorrere la carriera del suo protagonista Ralph Fiennes, il quale per questo ruolo potrebbe arrivare alla terza candidatura agli Oscar in carriera. lanciato da Schindler’s List di Steven Spielberg - inspiegabilmente non più disponibile in streaming in Italia - Fiennes ha poi diviso la propria filmografia tra film diretti verso il grande pubblico con altri invece al servizio di visioni di cinema maggiormente personali. Seguendo questo secondo filone gli abbiamo dedicato i nostri consueti cinque film in streaming. Come sempre, buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Ralph Fiennes, protagonista di Conclave

Spider (2002)

L’adattamento cinematografico del best-seller scritto da Patrick McGrath vede dietro la macchina da presa addirittura David Cronenberg. La sua ricostruzione di Spider è puntigliosa, asfissiante, assolutamente non decisa a concedere alcunché allo spettatore. Sotto questo punto di vista Ralph Fiennes asseconda il grande cineasta canadese con una prova d’attore ai limiti del sopportabile. A fargli da ottima spalla anche Gabriel Byrne. Il risultato è un film elegante nella forma e improntato da una visione totalmente personale del testo. Difficile trovare difetto in questo lungometraggio che spinge lo spettatore ad interrogarsi, come d’altronde il miglior cinema di un cineasta come nessun altro. Prezioso. Disponibile su Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.

The Constant Gardener (2005)

Fiennes mette a disposizione di Fernando Meirelles tutta la sua carica melodrammatica. ispirato dal libro di John Le Carré, The Constant Gardener diventa uno dei titoli più acclamati della stagione in virtù di una messa in scena indubbiamente affascinante e di una storia ottimamente costruita, soprattutto nell'alternanza di detection-story e flashback. Una Rachel Weisz da Oscar come non protagonista contribuisce alla riuscita di un film che fece scalpore, intrigante nella confezione e ben orchestrato a livello narrativo. presentato al Festival di Venezia. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, TIMVision, Rai Play.

In Bruges - La coscienza dell’assassino (2008)

Una partecipazione divertita e all’insegna del più ironico istrionismo per un Fiennes che si diverte un mondo a dare la caccia ai due protagonisti Colin Farrell e Brendan Gleeson. Diretto dall’allora esordiente Martin McDonagh, In Bruges - La coscienza dell’assassino diventa una dissertazione filosofica in salsa pulp, una sorta di Aspettando Godot diviso tra personaggi assurdamente psicotici e situazioni parossistiche. A sorpresa il film ottiene la candidatura all’oscar per la miglior sceneggiatura originale. A suo modo divertente, con molte trovate e dei dialoghi assolutamente spassosi. ovviamente il punto forte rimane il trio di ottimi attori. Da gustare con senso del divertimento corrosivo. Disponibile su Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Grand Budapest Hotel (2014)

A nostro avviso la prova più sorprendente e forse anche la più riuscita dell’intera carriera di Fiennes, che si dimostra stupendo attore comico e protagonista indimenticabile di questi gioiello firmato Wes Anderson. Grand Budapest Hotel come al solito possiede un cast stratosferico, ma se diventa un gioiello di cinema surreale lo deve soprattutto a un Fiennes in stato di grazia, iperbolico e allo stesso tempo dolcissimo. Nomination all’oscar per il film, la regia e la sceneggiatura, arrivano però soltanto statuette tecniche. Poco importa, il valore di quest’opera d’arte rimane altissimo. Forse il miglior film dell’anno. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

The Menu (2022)

Chiudiamo questa carrellata sui film di Ralph Fiennes con un horror psicologico trasformato in commedia di costume nerissima, una sorta di operetta morale tinta di sangue. Come protagonista, l’attore è assolutamente impeccabile, e si trasforma in magnifico contraltare della protagonista Anya Taylor-Joy. The Menu si avvale anche di Nicholas Hoult e una bravisisma Hong Chau, come sempre d’altronde. Più un cast di caratteristi a supporto davvero enorme. Divertente, ben orchestrato, con una ottima direzione d’attori. Si rivela uno dei film più sfiziosi di quell’anno. Doveva essere diretto da Alexander Payne, sarebbe stato molto interessante da vedere…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.