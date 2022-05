I migliori film in streaming di Michele Placido

News Cinema

L'attore, regista e sceneggiatore compie oggi 76 anni. Abbiamo selezionato per voi i più valevoli titoli in streaming della sua importante carriera.

Compie oggi 76 anni Michele Placido, un artista il quale sia davanti che dietro la macchina da presa ha dato molto alla nostra cinematografia. Dopo aver iniziato come attore nei primi anni ‘70, lavorando con autori del calibro di Marco Bellocchio, Ettore Scola, Marco Ferreri o Francesco Rosi, Placido ha iniziato a dirigere lungometraggi partendo da Pummarò, uscito al cinema nel 1990. Da quel momento ha cominciato ad alternare la sua carriera realizzando soprattutto come regista film che con il loro piglio deciso - e spesso con uno sguardo non preconcetto nei confronti genere cinematografico - gli hanno regalato enormi soddisfazioni artistiche e professionali. E a noi cinema di spessore e ottima fattura. Qui sotto trovate cinque film in streaming scelti per celebrare Michele Placido, tenendo però presente che manca purtroppo nelle piattaforme Le amiche del cuore (1992), robusto e sentito dramma da lui diretto e interpretato che avremmo senz’altro inserito nella lista. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti o interpretati da Michele Placido

Tre fratelli (1981)

Sceneggiato insieme a Tonino Guerra, Francesco Rosi sceglie Placido insieme a Vittorio Mezzogiorno e Philippe Noiret per uno dei suoi film più intimi e personali. Tre personaggi magnifici che combattono la loro battaglia personale in un’Italia disunita, lacerata da conflitti sociali e politici, macchiata dal sangue del terrosimo. Tre fratelli segna una tappa fondamentale nella carriera di Placido e forma molta della sua visione futura anche come regista. Un melodramma intimo e potente da riscoprire ed amare, nominato all’Oscar come miglior film straniero. Disponibile su Amazon Prime Video.

Come sono buoni i bianchi (1987)

A suo modo uno dei film più estremi del sempre più compianto Marco Ferreri porta Placido e Maruschka Detmers nell’Africa più recondita, membri di una missione umanitaria che di umano ha ben poco. L’ipocrisia dell’Occidente perbenista e ingenuo in una commedia nerissima e sanguigna, che alterna umorismo macabro a momenti quasi radicali. Come sono buoni i bianchi non poteva incontrare il favore del pubblico visti i temi trattati e il modo in cui li tratta, ma non per questo non merita l’applauso che proprio non cerca…Disponibile su CHILI.

Romanzo criminale (2005)

L’adattamento cinematografico del romanzo-inchiesta di Massimo De Cataldo diventa a suo modo un film spartiacque nella storia del nostro cinema contemporaneo, poiché col budget molto alto si confeziona un film di genere in piena regola, che appassiona il pubblico e fa contenta la critica. Romanzo criminale deve molto ai suoi protagonisti, con in testa Kim Rossi Stuart e Pierfrancesco Favino. Grandi momenti di cinema per un film vibrante, intenso e spettacolare. Centro perfetto di Placido. Il suo miglior film e uno dei migliori degli ultimi trent’anni. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Vallanzasca - Gli angeli del male (2011)

Un tentativo più che riuscito di rifare Romanzo criminale sfruttando nuovamente la storia del nostro Paese. Vallanzasca - Gli angeli del male è un film più raffinato e meno irruento del precedente, che conferma Kim Rossi Stuart come solido protagonista e un Gaetano Bruno in grandissimo spolvero. Un film che conferma la lucidità di Placido nel suo lavoro di revisione del crime-movie all’italiana. Cinema di qualità estetica e narrativa, che non incontra il favore del pubblico come l’altro ma lo avrebbe senz’altro meritato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video

Il cecchino (2012)

Trasferta transalpina per l’attore che sfrutta tutta la sua professionalità per confezionare un action tesissimo e pieno di ritmo. Il cecchino vede nel cast grandi attori europei quali come Daniel Auteuil, Mathieu Kassovitz e Olivier Gourmet. Anche i “nostri” Luca Argentero e Violante Placido nel cast. Divertente, non conformato, a tratti scatenato. Il genere al meglio o quasi delle sue possibilità. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Rai Play, NOW.