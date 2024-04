I migliori film in streaming di Jessie Buckley, protagonista di Cattiverie a domicilio

News Cinema

L'artista irlandese torna al cinema nella commedia insieme a Olivia Colman. Ecco i film in streaming che l'hanno imposta come una delle attrici emergenti di questi anni.

È Jessie Buckley la miglior attrice venuta fuori negli ultimi cinque, sei anni di cinema in lingua inglese? Molti direbbero di sì, e onestamente non ce la sentiremmo di dare loro torto. Visto che l’interprete di origine irlandese torna nelle sale italiane con Cattiverie a domicilio di cui è protagonista insieme a Olivia Colman, vogliamo quindi dedicarle il consueto approfondimento con cinque film in streaming. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Jessie Buckley

Sto pensando di finirla qui

La figlia oscura

Women Talking - Il diritto di scegliere

Men

Fingernails - Una diagnosi d’amore

Sto pensando di finirla qui (2020)

Sto pensando di finirla qui: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il primo a puntare sulla Buckley come protagonista del suo horror familiare è niente meno che il premio Oscar Charlie Kaufman, tornato dietro la macchina da presa per dirigere uno dei lungometraggi maggiormente disturbanti degli ultimi tempi. Insieme a una portentosa Buckley ci sono il sempre efficacissimo Jesse Plemons e due caratteristi di affidamento come Toni Collette e David Thewlis. Sto pensando di finirla qui mette davvero a dura prova lo spettatore, lo mette a disagio e gli insinua sotto pelle molti piú dubbi che certezze, Cinema d’autore ostico ma assolutamente affascinante. Da amare o odiare. Oppure entrambi…Disponibile su Netflix.

La figlia oscura (2021)

La Figlia Oscura: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Arriva la nomination all'Oscar come miglior attrice non protagonista per una intensa Buckley che interpreta i flashback del personaggio protagonista che ha il volto di Olivia Colman. Maggie Gyllenhaal porta sul grande schermo il romanzo di Elena Ferrante con un’asciutezza narrativa ed estetica esemplari, lasciando che siano i volti e i corpi dei personaggi e degli attori a parlare, a costruire le atmosfere e i toni del dramma psicologico. La figlia oscura diventa uno studio di caratteri e volti di notevole presa emotiva, che offre domande scottanti senza risposte preconfezionate. Davvero un film riuscito. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Women Talking - Il diritto di scegliere (2022)

Women Talking - Il diritto di scegliere: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

In mezzo a un cast strepitoso che comprende Rooney Mara, Claire Foy, Frances McDormand, Ben Whishaw e altri attori in grande forma, la Buckley risulta la maggiormente efficace grazie a un personaggio doloroso, a tratti anche rabbioso. È lei il cuore non sopito di Women Talking - Il diritto di scegliere, adattato (da Oscar) e diretto da Sarah Polley che ne fa un film-manifesto, forse addirittura un po’ troppo. Rimane comunque un enorme esercizio di bravura attoriale, per un gruppo di artisti che sanno perfettamente come regalare sfumature preziose ai rispettivi ruoli. Da vedere senza alcun dubbio. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Men (2022)

Men: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Strepitosa protagonista insieme a Rory Kinnear di questo horror psicologico che Alex Garland arriva a contenere momenti di terrore profondi e purissimi. Anche perché la metafora non soffoca mai storia ed atmosfere grazie soprattutto alla messa in scena azzeccatissima e a due attori che sanno lavorare sul non detto con cautela e sottigliezza. Men mette a disagio, terrorizza, sciocca e affascina come pochi altri film dell’orrore visti negli ultimi anni. Prodotto di stile cristallino e forza propositiva quasi devastante. A mani basse uno dei migliori film del 2022, anno profondamente importante per il genere. Da gustare col cuore in gola e gli occhi ben aperti. Anche se in alcune scene è davvero dura tenerceli…Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Fingernails - Una diagnosi d’amore (2023)

Un triangolo amoroso dove il sentimento viene espresso attraverso gli sguardi, le parole non dette, le frasi soltanto accennate o sussurrate. Fingernails - Una diagnosi d’amore diventa immediatamente un lungometraggio che possiede una sua fisionomia gentile e profonda. Insieme alla Buckley sono protagonisti preziosi anche Riz Ahmed e Jeremy Allen White, a chiudere un trio davvero efficace. La forza dei sentimenti raccontata con i toni del melodramma esistenziale. Quando la fantascienza sa esporre il presente meglio della realtà stessa. Film di una delicatezza rara. Disponibile su Apple Itunes.