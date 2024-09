I migliori film in streaming di Halle Berry, protagonista di Never Let Go - A un passo dal male

News Cinema

L'attrice premio Oscar arriva nelle sale italiane grazie all'horror diretto da Alexandre Aja. Ripercorriamo la sua carriera attraverso cinque film in streaming.

Torna questa settimana nelle sale italiane Halle Berry, protagonista dell’horror Never Let Go - A un passo dal male, diretto dallo specialista Alexandre Aja. Vincitrice dell’Oscar nel 2001, l’attrice ha collezionato soprattutto in quel periodo una serie di successi di critica e pubblico che l’hanno lanciata come stella del cinema internazionale. Ecco i cinque film in streaming che abbiamo scelto con piacere per ripercorrere la sua gloriosa carriera. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Halle Berry, protagonista di Never Let Go - A un passo dal male

Bulworth - Il senatore

X-Men

Monster’s Ball - L’ombra della vita

007 - La morte può attendere

John Wick 3

Bulworth - Il senatore (1998)

Il film che lancia definitivamente la carriera della Berry è una delle commedie nere più originali e scatenate del decennio. Non a caso a scriverla, dirigerla e interpretarla è stata l’icona Warren Beatty. Bulworth - Il senatore possiede una sceneggiatura fantasiosa e ritmata - non a caso candidata all’Oscar - e una regia che asseconda alla perfezione le performance effervescenti dei due protagonisti. La Berry ne esce magnificamente con una prova dal carisma e dalla potenza espressiva indiscutibile. Film da rivedere e rivalutare senza alcun dubbio, l’idea alla base è tanto folle quanto orchestrata con geniale inventiva. Un gioiello comico che sbeffeggia la politica americana e il suo cinismo. Disponibile su Amazon Prime Video.

X-Men (2000)

Grazie al ruolo di Ororo Munroe meglio conosciuta come Storm, la Berry diventa ufficialmente una star internazionale. Il primo X-Men diretto da Bryan Singer è un concentrato di azione, personaggi iconici, spettacolo preciso e grandi effetti speciali. La figura dell’eroe maledetto spetta ovviamente a Hugh Jackman e al suo Wolverine, ma anche Ian McKellen e Patrick Stewart rimangono impressi nell’immaginario collettivo come magneto e Charles Xavier. Film spericolato e ottimamente orchestrato, a conti fatti il miglior fino all’arrivo di Logan nell’universo dei supereroi alternativi. La Berry si impone per il suo fascino e la presenza scenica fuori dal comune. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Monster’s Ball - L’ombra della vita (2001)

Quando tutti erano pronti a festeggiare Nicole Kidman per Moulin Rouge!, dalla busta il nome che esce è quello della Berry, prima (e fino a oggi unica) attrice di colore a vincere l’Oscar come miglior protagonista. la sua performance in Monster’s ball - L’ombra della vita si rivela dolorosa e perfettamente calibrata su quella del suo coprotagonista Billy Bob Thornton. Marc Forster dirige con freddezza e insieme compassione, Heath Ledger e Peter Boyle partecipano con parti di supporto durissime. Uno dei drammi maggiormente radicali di quel periodo, asciutto e straziante. Da far rimanere col cuore in gola per tutto il tempo. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

007 - La morte può attendere (2002)

La scelta di diventare la Bond Girl al fianco dell’allora agente segreto Pierce Brosnan paga assolutamente, poiché 007 - La morte può attendere diventa un enorme successo di pubblico e critica. L’omaggio all’originale Ursula Andress che la Berry offre è da applausi, e conquista il pubblico di tutto il mondo. Diretto da Lee Tamahori, il film vede nel cast anche una dolcissima Rosamund Pike. Spettacolare, ottimamente congegnato. Commiato sensazionale per Brosnan, successo personale per la Berry che splende di luce propria, assolutamente non oscurata all’ombra di James Bond, anzi, a dirla tutta…Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

John Wick 3 (2019)

John Wick 3: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Dopo qualche anno di appannamento e scelte professionali non troppo riuscite, la Berry torna sulla cresta dell’onda grazie al terzo capitolo delle avventure dello sparatutto con protagonista Keanu Reeves. E John Wick 3 conferma che il franchise cerca sempre strade soprattutto estetiche per rinfrescarsi, e ci riesce magnificamente. Ambientazioni originali, lavoro sulle dominanti cromatiche molto affascinante, ritmo della storia preciso e ovviamente uno spettacolo di sparatorie sempre pirotecnico, Chad Stahelski sa cosa trarre da questo film-contenitore, i due attori lo assecondano al meglio, il resto è cinema di intrattenimento di primissimo livello. E infatti il pubblico gradisce, corre in sala e decreta il grosso incasso. Tutto giusto. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.