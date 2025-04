I migliori film in streaming di David Cronenberg, che torna al cinema con The Shrouds - Segreti sepolti

News Cinema

Il leggendario autore canadese ha realizzato forse il suo lavoro maggiormente personale. Ecco i film in streaming che lo hanno reso un'icona dell'horror e non soltanto.

L’arrivo nelle sale italiane di The Shrouds - Segreti sepolti segna il ritorno al cinema del genio cinematografico di David Cronenberg. Attivo fin dall’inizio degli anni ‘70, l’autore ha segnato un punto di svolta nella concezione dell’horror come genere capace di produrre anche un tipo di cinema personale e autoriale. Manca purtroppo all’appello dei suoi film in streaming il capolavoro Inseparabili (Dead Ringers, 1988), interpretato da uno straordinario Jeremy Irons. I titoli che abbiamo comunque selezionato per ripercorrere la sua incredibile carriera testimoniano la lucidità di un autore costantemente deciso a mettere in discussione la sua arte e se stesso attraverso essa. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da David Cronenberg, autore di The Shrouds - Segreti sepolti

Il demone sotto la pelle

Videodrome

La mosca

A History of Violence

Cosmopolis

Il demone sotto la pelle (1974)

Il primo horror a lanciare a livello internazionale la carriera di Cronenberg è uno zombie-movie in salsa trasgressiva ambientato dentro un lussuoso condominio. Il demone sotto la pelle vede nel proprio cast la musa del genere Barbara Steele e un efficacissimo Alan Migicovsky. Momenti di cinema visivamente fortissimo che mettono subito in evidenza la visione dell'autore e le sue idee di metamorfosi del corpo che diventa espressione del mutamento anche interiore dell’essere umano. Con un finale aperto sorprendente e rivelatorio. Un horror “sociale” visionario e di enorme impatto. Primo film di culto di una serie interminabile. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Videodrome (1983)

A conti fatti Videodrome è il primo vero capolavoro diretto da David Cronenberg, una dissertazione sul potere che il mondo mediatico può avere sulla psiche e sul corpo del singolo individuo. James Woods come protagonista è carismatico ma anche capace di esplicitare i sottotesti più fragili e complessi del proprio personaggio. Accanto a lui una Debbie Harry affascinante, una “Dark Lady” di enorme impatto emotivo. Pian piano il film si trasforma in un girone di un inferno cinematografico affascinante e visivamente portentoso, fino al finale profetico. Respingente negli effetti, follemente circolare e geometrico. FIlm imprescindibile per chi ama Cronenberg. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

La mosca (1986)

E qui arriviamo ai livelli massimo non soltanto della carriera del cineasta, ma dell’intera storia del cinema. Jeff Goldblum conduce La mosca dentro i meandri del dramma psicologico mentre il suo regista costruisce un puzzle visivo difficile da dimenticare, tanto è orripilante e ipnotico. Geena Davis e John Getz a supporto sono magnifici, ma a farla da padrone sono i trucchi da premio Oscar di Chris Walas. E incredibilmente alla fine del film, quando l’orrore è ormai esploso e ha invaso la nostra mente, si spende anche una lacrima per il mostro che anela l’oblio…Che altro aggiungere? Pietra miliare del cinema contemporaneo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.

A History of Violence (2005)

Questo è un film di passaggio fondamentale nella carriera di Cronenberg, dal momento che i mostri si trasferiscono realmente sotto la pelle, ovvero nel senso di identità, nell'inconscio e nella mente dei personaggi. Ma allo stesso modo A History of Violence rimane un tassello corrente dentro la carriera di Cronenberg. Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris e un grandissimo William Hurt firmano un cast spettacolare, lucido e spietato. Film violentissimo, ipnotico, che conquista le nomination all’Oscar per l’adattamento da una graphic novel e per l’attore non protagonista (Hurt). Tra i migliori due, tre film di Cronenberg. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Cosmopolis (2012)

Cosmopolis: Il trailer ufficiale italiano

La critica e il pubblico lo hanno piuttosto ignorato, invece secondo noi questo rimane uno dei migliori film di Cronenberg degli ultimi anni. Perché Cosmopolis mette in scena una New York alienante e costantemente pervasa da un rumore di fondo che opprime, regalando un senso costante di minaccia in cui sono immersi tutti i personaggi. Robert Pattinson è perfetto come protagonista, Paul Giamatti, Juliette Binoche, Kevin Durand e tutti gli altri a supporto davvero perfetti. Dissacrazione di una classe sociale di aguzzini economici realizzata con cura e visione personalissima. Adattamento di un romanzo di culto di Don DeLillo. Lungometraggio assolutamente da riconsiderare. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Rai Play.