I migliori film in streaming di Channing Tatum

La simpatica star di Magic Mike e 21 Jump Street compie oggi 42 anni. Ecco i film in streaming che hanno decretato il successo di un attore sempre pronto a giocare con la sua immagine.

Se non è la più simpatica star hollywoodiana impostasi nel nuovo millennio, davvero poco ci manca. Con il suo stile spesso in bilico tra il serio e faceto, Channing Tatum è praticamente diventato il sex-symbol della porta accanto. Il suo “tipo fisso” possiede talvolta un quoziente intellettivo non altissimo, ma ha un cuore grande almeno quanto i suoi bicipiti. Mescolando con intelligenza dramma, azione e commedia, l’attore, sceneggiatore, produttore e regista che compie oggi 42 anni (tanti auguri!) possiede un fascino e un carisma del tutto personali, che alla fine lo hanno portato a recitare per autori di tutto rispetto. Ecco i cinque film in streaming con cui vogliamo tributare il nostro affettuoso e divertito omaggio a Channing Tatum. Vi consigliamo inoltre di non perdere il suo esordio dietro la macchina da presa Dog, prossimamente nelle sale italiane. Per il resto come sempre buona lettura.

I migliori film in streaming interpretati da Channing Tatum

Magic Mike

21 Jump Street

Foxcatcher

The Hateful Eight

Ave, Cesare!

Magic Mike (2012)

Magic Mike: Il trailer italiano del film di Steven Soderbergh

Il film che impone definitivamente Channing Tatum come star è un’opera velatamente autobiografica, la quale diretta da Steven Soderbergh diventa uno spettacolo mainstream che riflette anche sull’America e sul suo bisogno di gratificazione veloce e superficiale, dove non si pongono le basi per un futuro solido. Magic Mike vede oltre a Tatum in enorme Matthew McConaughey e altri attori di supporto tutti in parte. Grosso successo di pubblico che viene sottovalutato dalla critica quasi soltanto perché racconta di spogliarellisti. Ma sotto i (pochi) vestiti c’è molto altro…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, NOW.

21 Jump Street (2012)

21 Jump Street: Il trailer italiano del film

La trasposizione cinematografica della serie TV di culto con Johnny Depp è uno spasso assoluto. 21 Jump Street si rivela una commedia d’azione ridanciana e stracolma di trovate di enorme impatto comico. E l’alchimia tra Tatum e il coprotagonista Jonah Hill è impagabile. Sarà anche puro cinema di intrattenimento, ma cosa importa se ci si diverte così tanto? Nel cast anche Brie Larson e Dave Franco. Il sequel ripropone la stessa formula, con più botti e meno trovate, ma conquista ugualmente il botteghino. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Foxcatcher (2014)

Foxcatcher: Il trailer italiano del film - HD

Il film più bello della carriera di Channing Tatum arriva per mano di un regista di enorme potenziale quale Bennett Miller, il quale mette in scena questa storia vera di wrestling e ossessione psicotica con una lucidità estetica e narrativa ammirevoli. Foxcatcher è un dramma livido e asfissiante, in cui Tatum regge il colpo eccome di fronte alle grandi interpretazioni di Steve Carell e soprattutto Mark Ruffalo. Uno dei film più sconvolgenti del nuovo millennio, doloroso ma bellissimo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI.

The Hateful Eight (2015)

The Hateful Eight: Il trailer italiano del film - HD

La partecipazione a sorpresa nel western da camera diretto da Quentin Tarantino consente a Tatum di aggiungere un tassello prezioso alla sua personale crescita come attore. The Hateful Eight costruisce un plot da giallo puro, virandolo in commedia nerissima e splatter dal genio spericolato dell’autore di Pulp Fiction. Il ritmo è spesso snervante ma molti momenti sono grande cinema, soprattutto grazie alle interpretazioni spericolate degli attori. Su tutti Tim Roth. Oscar a Ennio Morricone per la colonna sonora. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Rai Play.

Ave, Cesare! (2016)

Ave, Cesare!: Nuovo trailer italiano del film - HD

Chiudiamo con la breve ma geniale apparizione nella commedia filosofico-politica dei fratelli Coen, una pochade che sbeffeggia Hollywood e innalza il livello del dibattito comico. Ave, Cesare! vede protagonista un incredulo e burlone George Clooney e al suo servizio un cast di attori strepitosi, impegnati in una gara di lievità quasi surreale. Il numero canoro e danzereccio di Tatum è da inchino, così come molti altri momenti di un film leggero e a suo modo addirittura frivolo. Una rarità per i Coen…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.