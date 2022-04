I migliori film in streaming di Andy Garcia

News Cinema

L'attore di origine cubana compie oggi 66 anni. Cinque film in streaming per rendere omaggio a un'icona del cinema anni '80 e '90.

Compie oggi 66 anni l’attore e regista di origine cubana Andy Garcia. Attivo fin dall’inizio degli anni ‘80, Garcia ha piazzato una serie di film di culto a cavallo tra quel decennio e il successivo, confermandosi come uno dei volti più amati e stimati di quel periodo, tanto da arrivare a conquistare la nomination all’Oscar. Molti i “maestri” con cui ha lavorato in carriera, come ad esempio i cinque registi dei film in streaming selezionati per rendergli omaggio. Non ci resta dunque altro da fare se non lasciarvi ai nostri lungometraggi preferiti interpretati da Andy Garcia e augurarvi come sempre buona lettura.

Cinque grandi film in streaming di Andy Garcia

The Untouchables - Gli intoccabili (1987)

Il fenomeno Andy Garcia esplode col capolavoro di Brian De Palma dedicato alla guerra senza quartiere tra Al Capone ed Eliot Ness. The Untouchables - Gli intoccabili è un’epopea di cinema straordinaria, scritta da David Mamet e diretta al meglio da un regista dalla visione estetica unica. La scena di presentazione del personaggio di Garcia è da antologia, così come l’iconica sequenza della sparatoria alla stazione dei treni. Kevin Costner, Robert De Niro, uno Sean Connery da Oscar formano un cast inarrivabile. Film destinato a rimanere impresso per sempre, anche grazie alle magnifiche musiche di Ennio Morricone. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Black Rain (1989)

Scelto dal grande Ridley Scott per interpretare il poliziotto-spalla del protagonista Michael Douglas, Andy Garcia fornisce una prova febbrile e tragica, che impreziosisce un thriller ad alto tasso adrenalinico come Black Rain. Più forma magari che vera sostanza narrativa, ma che forma! Nel cast anche una magnifica Kate Capshaw. Non uno dei film maggiormente ammirati di Scott ma un’opera che merita di essere rivista e apprezzata, poiché visivamente davvero stupenda. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il padrino - Parte III (1990)

Per la sua interpretazione del nipote illegittimo di Michael Corleone, figlio di Sonny, Andy Garcia ottiene la candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista, sconfitto dal Joe Pesci di Quei bravi ragazzi. È comunque lui una delle cose migliori di Il padrino - Parte III, opera sontuosa che si poggia su una sceneggiatura sgangherata ma possiede un cuore da tragedia pulsante e sanguinante. Ballata visivamente straordinaria, con un finale drammatico e un Al Pacino da incorniciare. Non merita la fama di “pecora nera” della trilogia, pur con tutti i suoi difetti è uno dei lungometraggi più sontuosi di francis Ford Coppola. Disponibile su Google Play, Apple Itunes , Amazon Prime Video.

L’altro delitto (1991)

Per il suo thriller d’autore Kenneth Branagh sceglie Garcia come interprete dell’eroe che deve scoprire la verità riguardante un ricco e arrogante magnate che nasconde fin troppi segreti. Emma Thompson chiude il triangolo di protagonisti de L’altro delitto, film che si ispira a Orson Welles e Alfred Hitchcock tentando di fonderli in un unico lungometraggio. Il risultato è discontinuo ma estremamente affascinante, uno dei titoli più ipnotici dell’autore di Enrico V, Hamlet e Belfast. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Ocean’s Eleven (2001)

Chiudiamo con l’elegante e mellifluo ruolo del “villain” nello spassoso heist-movie diretto da Steven Soderbergh che vede protagonista un cast di all-star: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Casey Affleck e molti altri. Ocean’s Eleven è uno spasso cinefilo, un divertimento continuo grazie a una serie di battute sarcastiche e di trovate di sceneggiatura e regia superbe. Un film leggero, impalpabile, ma davvero gustoso da vedere, con due sequel degnissimi e uno spin-off tutto al femminile che a modo suo funziona davvero. Enorme successo di pubblico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.