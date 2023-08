I migliori film in streaming del premio Oscar Halle Berry

News Cinema

L'attrice che compie oggi 57 anni ha realizzato una serie impressionante di successi al botteghino, come confermano i cinque film in streaming che trovate qui sotto.

Facciamo oggi gli auguri di buon compleanno alla neo-cinquantasettenne Halle Berry, attrice che ha scritto una pagina molto importante di storia del cinema in quanto prima e donna di colore a vincere l’Oscar come miglior protagonista. Molti i grandi successi di pubblico che la Berry ha ottenuto in carriera, alcuni dei quali contenuti nei cinque film in streaming selezionati per renderle il nostro tributo. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Halle Berry

X-Men

Monster’s Ball - L’ombra della vita

007 - La morte può attendere

Noi due sconosciuti

John Wick 3

X-Men (2000)

Dopo essersi fatta notare definitivamente in Bulworth - Il senatore di Warren Beatty, la Berry esplode come star di prima grandezza nel primo X-Men della saga. Un film veloce e spigliato, pieno di grandi effetti speciali e un Wolverine da antologia interpretato da Hugh Jackman. Patrick Stewart e Ian McKellen sono magnifici antagonisti in un cinecomic davvero riuscito, probabilmente uno dei migliori mai realizzati. Da rivedere ogni volta con estremo piacere. Disponibile su Disney +.

Monster’s Ball - L’ombra della vita (2001)

Il dramma livido e senza speranza diretto da Marc Forster vede accanto a una Berry vibrante un grande attore quale Billy Bob Thornton e un Heath Ledger in un ruolo durissimo di contorno. Monster’s Ball - L’ombra della vita non concede davvero nulla allo spettatore, lo immerge in un universo di personaggi che vagano senza meta in mezzo al dolore più atroce. A suo modo un film di frontiera. Per la Berry arriva l’Oscar, un momento di enorme impatto emotivo. Da applausi. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

007 - La morte può attendere (2003)

Uno dei film di James Bond di maggiore impatto sull’immaginario degli amanti dell’agente segreto più famoso. E molto lo si deve a Halle Berry, giunonica e carismatica Bond-Lady che toglie il fiato per bellezza e sensualità. Pierce Brosnan comanda 007 - La morte può attendere con piglio preciso e sempre elegante, il resto lo fa uno spettacolo a tratti pirotecnico. Ci si diverte molto, il film indubbiamente funziona. E Il pubblico gradisce con pienezza. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Noi due sconosciuti (2007)

Noi due sconosciuti: Trailer del film con Halle Berry e Benicio Del Toro

Tra i tanti film meno conosciuti interpretati dalla Berry abbiamo selezionato questo melodramma familiare perché i duetti con l’altro premio Oscar Benicio Del Toro sono indubbiamente di altissima tensione emotiva. Noi due sconosciuti porta lo spettatore dritto dentro il dramma, con Susanne Bier che dirige in maniera da lasciarlo esplodere in tutta la sua forza. A noi il film è piaciuto molto, si insinua sotto pelle e non se ne va più…Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

John Wick 3 (2019)

Chiamata accanto al protagonista Keanu Reeves nella saga sparatutto più famosa del nostro tempo, la Berry risponde presente con una performance da grande stella dell’action scatenato. È lei l’arma in più di John Wick 3, che Chad Stahelski ricama sulle coordinate del bellissimo secondo episodio rendendolo ancora più forsennato e spettacolare. Prodotto di evasione con una sua fisionomia molto precisa. Con momenti davvero di culto. Disponibile su Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.