I migliori film in streaming del mito del western James Coburn

Il grande attore ha lavorato con Sam Peckinpah, Sergio Leone, Paul Schrader e Robert Aldrich. Ecco i suoi film in streaming che preferiamo.

Il 31 agosto 1928 nasceva a Laurel, nel Nebraska, un mito del western cinematografico di nome James Coburn. Con il suo fisico longilineo e il volto spigoloso, Coburn si è dimostrato fin dal principio attore perfetto per riscrivere le coordinate del genere, portandolo a esplorare territori che ne hanno ridefinito le coordinate stilistiche e contenutistiche, anche molto lontane da quelle del periodo classico. Eccovi dunque i cinque film in streaming con cui vogliamo rendere omaggio a un “cowboy” unico, elegante e incisivo come pochi altri attori che hanno fatto la storia del western. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da James Coburn

I magnifici sette (1960)

Uno dei western di maggior successo della storia del cinema viene diretto da Robert Aldrich con una freschezza e un approccio al genere vigoroso, frizzante. Yul Brynner, Charles Bronson, Steve McQueen e tutti gli altri contribuiscono a farne un classico del genere, un mix riuscitissimo di classico ma con tematiche che anticipano la stagione revisionista. I magnifici sette è un titolo di enorme sostanza rifatto con puntualità da Antoine Fuqua qualche anno fa, con Denzel Washington come carismatico protagonista. Disponibile su Amazon Prime Video.

Sierra Charriba (1965)

La prima collaborazione con il mito del western revisionista di nome Sam Peckinpah arriva con uno dei suoi film migliori, un discorso sul genere preciso e ambiguo allo stesso tempo. Accanto a Coburn in una versione rancida e spettrale troviamo Charlton Heston, Richard Harris e Senta Berger. Sierra Charriba rivede le coordinate del genere e le trasporta per lunghi tratti dentro territori nuovi e inesplorati. A suo modo un film di confine. Disponibile su Amazon Prime Video.

Giù la testa (1971)

Nel western più politico di Sergio Leone Coburn con la sua raffinatezza sorniona e stilizzata diventa perfetto contraltare per un Rod Steiger irruento e istrionico. Sono i loro duelli di stile e approccio al personaggio a fare di Giù la testa un film a tratti irresistibile, un concentrato di forza della messa in scena e lavoro sulle caratterizzazioni. Non il nostro film preferito del cineasta che ha inventato lo spaghetti western, ma senz’altro un film possente e stratificato. Comunque da ammirare. Disponibile su Google Play, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Pat Garrett e Billy the Kid (1973)

Lo specchio preciso ed elegiaco de Il mucchio selvaggio vede Coburn interpretare un uomo di legge serafico e doloroso, che tradisce per il proprio tornaconto distruggendo l’epica del western stesso. Sam Peckinpah rifonda con Pat Garrett e Billy the Kid il genere, spogliandolo dell’ultimo tassello etico che ancora possedeva. Un malinconico, addirittura tragico, impossibile da ignorare. Straordinarie musiche di Bob Dylan, con Knockin on Heaven’s Door che scrive la storia delle colonne sonore.Disponibile su Amazon Prime Video.

Affliction (1998)

Coburn arriva allo strameritato Oscar come miglior attore protagonista per una prova densa e violentissima, quella di un uomo senza speranza che conosce solo la via dell’abuso per sentirsi vivo. Padre/padrone di un grande Nick Nolte, attore che fa di Affliction un dramma nerissimo dentro il bianco innevato dell’ambientazione. Magnifici anche Willem Dafoe e Sissy Spacek. Davvero uno dei migliori film di un autore potente quale è sempre stato Paul Schrader. Disponibile su Amazon Prime Video.