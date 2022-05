I migliori film in streaming del caratterista John Ortiz

News Cinema

L'attore apprezzato da Michael Mann e James Gray compie oggi 54 anni. Ecco i titoli in streaming più riusciti della sua carriera.

Quello di John Ortiz è il classico volto di un caratterista che abbiamo visto nelle produzioni più disparate, apprezzandolo per la capacità di adattarsi e dimostrarsi efficace in ogni genere affrontato. Nato a Brooklyn il 23 maggio di 54 anni fa - buon compleanno! - l’attore americano si è segnalato principalmente per la saga di Fast & Furious dove ha recitato in due episodi e per il suo sodalizio artistico con autori del calibro di Michael Mann e James Gray. Ecco i cinque film in streaming con cui teniamo a rendere omaggio a un talento “nascosto” ma capace di impreziosire ogni volta i progetti a cui lavora. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dal caratterista John Ortiz

Miami Vice

American Gangster

Il lato positivo - Silver Linings Playbook

Chi è senza colpa

Ad Astra

Miami Vice (2006)

Michael Mann affida a Ortiz il ruolo del “villain” della storia, antagonista di Gong Li ma soprattutto dei due poliziotti sotto copertura Colin Farrell e Jamie Foxx. Della serie sfavillante rimane poco, questo Miami Vice è un concentrato di stile energetico e messa in scena tesissima. Momenti di cinema d’azione potenti ma alla fine a rimanere impressi sono i personaggi, con le loro storie impossibili e i dettagli che raccontano tutta una vita interiore. Filmone, non il migliore di Mann ma comunque densissimo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

American Gangster (2007)

American Gangster: Trailer del film con Denzel Washington e Russell Crowe

Ancora una partecipazione di prestigio per Ortiz all’enorme crime-movie messo in scena da Ridley Scott. American Gangster viene dominato dal duello in grande stile tra Denzel Washington e Russell Crowe, con quest’ultimo che a nostro avviso per un pelo la spunta. Film molto ben scritto e articolato, con scene memorabili e un confronto “muto” tra i due da leggenda. Tra i migliori dello Scott del nuovo millennio, incredibilmente sottovalutato agli Oscar. Mah…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Il lato positivo - Silver Linings Playbook (2012)

Il Lato Positivo - Silver Linings Playbook: Il trailer ufficiale italiano del film in HD

Altra collaborazione eccellente quella con David O. Russell in una commedia umana che guadagna molte nomination all’Oscar e regala la statuetta a Jennifer Lawrence. Il lato positivo - Silver Linings Playbook è una storia sulle difficoltà della vita, con personaggi di tutti i giorni che sperimentano sulla propria pelle - e psicologia - il malessere dei nostri tempi. Film molto sensibile, con momenti dolcissimi e altri dolorosi. Piccolo grande film di culto. Bello nel suo essere comune il personaggio di Ortiz. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Chi è senza colpa (2014)

Chi è senza colpa: Il trailer italiano del film - HD

Un noir interamente ambientato nella “sua” Brooklyn per Ortiz, diretto da Michael Roskam e interpretato da Tom Hardy, Noomi Rapace, James Gandolfini e Matthias Schoenaerts tra gli altri. Chi è senza colpa si rivela un film di genere e con un occhio specifico e un’atmosfera tesissima, grande meccanismo narrativo su cui si poggia una messa in scena portentosa. Il miglior film del 2014 insieme a The Rover di David Michod. Da rivalutare e amare senza condizioni. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Ad Astra (2019)

Ad Astra: Teaser Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Chiudiamo con il solito ruolo a supporto nel film di fantascienza che James Gray mette a disposizione di un Brad Pitt secco e preciso come raramente gli era capitato. Se poi aggiungi al cast Donald Sutherland, Ruth Negga e Tommy Lee Jones, ecco che Ad Astra pur con tutti i suoi passaggi a vuoto diventa un oggetto di culto, a tratti misterioso eppure cinematograficamente potente. Scene da antologia e un finale di enorme spessore emotivo contribuiscono a fare del film di Gray un qualcosa che merita di essere ricordato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.