I migliori 36 film natalizi, la classifica di The Hollywood Reporter: fra cult e film imprevedibili, ecco la lista completa

News Cinema

I Migliori Film di Natale: La lista comprende grandi classici, commedie romantiche e pellicole molto recenti. Pronti a scegliere il vostro titolo preferito?

Se siete alla ricerca di un cult natalizio da guardare insieme alla famiglia o, al contrario, di qualche titolo meno "prevedibile", The Hollywood Reporter ha stilato la classifica perfetta per voi. La redazione della nota rivista ha infatti selezionato i 36 migliori film natalizi di tutti i tempi, i quali racchiudono l'essenza del 25 dicembre e le mille sfumature di una giornata raccontata in tantissime pellicole. Un elenco che comprende grandi classici - da La vita è meravigliosa a Bianco Natale -, intramontabili commedie romantiche - Love Actually, L'amore non va in vacanza - e film per tutta la famiglia - Il Grinch, Elf, Mamma, ho perso l'aereo. La lista, però, comprende anche lungometraggi molto recenti - come la rom-com LGBTQ+ Non ti presento i miei e il musical Spirited - e titoli decisamente imprevedibili, dei quali si dibatte da decenni l'appartenenza al canone "Film di Natale" - Una poltrona per due, Die Hard, Nightmare Before Christmas.

The Hollywood Reporter - La lista dei 36 migliori film natalizi

La redazione di The Hollywood Reporter, in queste ore, ha quindi riportato sul sito della testata l'intera classifica, stilata con il desiderio di "ampliare il più possibile la definizione stessa di film natalizio", cercando quindi di dare ai propri lettori la possibilità di scegliere fra diversi generi e stili. Ecco dunque la lista completa: