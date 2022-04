I grandi film in streaming di Michelle Pfeiffer

News Cinema

L'indimenticabile protagonista de Le relazioni pericolose e Batman - Il ritorno compie oggi 64 anni. Celebriamo il suo compleanno con cinque titoli di culto in streaming.

Se come chi scrive avete iniziato ad andare al cinema negli anni ‘80 - tanto ma tanto tempo fa - Michelle Pfeiffer è stata un punto di riferimento imprescindibile per la costruzione di un’anima cinefila. Che si trattasse di opere d’autore o progetti maggiormente commerciali e mainstream, l’attrice che compie oggi 64 anni ha saputo riempire i propri personaggi con un fascino e una presenza scenica unici e insuperabili. I cinque film in streaming che abbiamo scelto per renderle il nostro ammirato omaggio svariano dal noir al film in costume, dal cinecomic all’horror. E il comune denominatore di questi titoli è grande cinema, reso ancora più prezioso da un’interprete di classe cristallina. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming con protagonista Michelle Pfeiffer

Tutto in una notte

Le relazioni pericolose

Batman - Il ritorno

L’età dell’innocenza

Le verità nascoste

Tutto in una notte (1985)

In mano a un genio della commedia vagamente stonata quale era John Landis Tutto in una notte si trasforma in un autentico film di culto. L’insonne e perfetto Jeff Goldblum incontra la “Dark lady” Michelle Pfeiffer che lo coinvolge in un mondo criminale nascosto e pericoloso. Un cast di contorno strepitoso, personaggi al limite della parodia e scene di un’ironia che sfiora il sublime. Non acclamato quanto altri capolavori dell’autore, ma degno di loro senza alcun dubbio. E la giacca rossa della Pfeiffer è da storia del costume anni ‘80…Disponibile su Google Play, Apple Itunes, NOW.

Le relazioni pericolose (1988)

Da un adattamento cinematografico straordinariamente variegato di Christopher Hampton (premio Oscar) un film di incredibile rigore formale, un ritratto spietato e tagliente dei lati oscuri della mente umana quando costretta dentro le gabbie sociali. Glenn Close e John Malkovich sono i duellanti che non risparmiano nessuno e mietono vittime pur di vincere la loro piccola grande battaglia personale. E la Pfeiffer rappresenta splendidamente e tragicamente una di esse. Le relazioni pericolose diventa un film epocale, magnifico e capace di colpire al cuore come nessun altro. Prima nomination all’Oscar nella carriera di Michelle, ne seguiranno altre due. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Batman - Il ritorno (1992)

Non ce ne vogliano Anne Hathaway, Zoë Kravitz o Halle Berry, ma la Catwoman di Michelle Pfeiffer si mangia tutte le altre versioni come biscotti inzuppati nel latte. Se Batman - Il ritorno è il cinecomic oscuro e disperato che è, il merito va attribuito soprattutto alla Selina Kyle dell’attrice, donna “perduta” e rinata per vendicarsi di chi l’ha sacrificata. Un personaggio strepitoso con un look incredibile e interpretato dalla Pfeiffer con eleganza e sex-appeal pazzeschi. Una metamorfosi che l’attrice compie senza apparente sforzo, regalandoci un’interpretazione da leggenda. Michael Keaton, Danny De Vito e Christopher Walken scompaiono quando entra in scena lei…Alla regia il genio di Tim Burton. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

L’età dell’innocenza (1993)

Perché L’età dell’innocenza a suo tempo non fece incetta di Oscar, vincendone solo uno per i costumi? Perché la Pfeiffer, Martin Scorsese e Daniel Day-Lewis non ottennero la candidatura, riservata solo alla notevole Winona Ryder? Uno dei misteri della storia degli Academy. Film sontuoso nella messa in scena e densissimo nella narrazione, un adattamento da Edith Wharton insieme fedele e capace di interpretare il testo attraverso lo sguardo dirompente del cineasta. Emozioni fortissime, spettacolo dei sentimenti e della visione. Senza dubbio uno dei migliori cinque film di Scorsese. Il che vuol dire capolavoro assoluto. Assoluto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Le verità nascoste (2000)

Le verità nascoste: Il Trailer Ufficiale del Film

Thriller/horror che Robert Zemeckis costruisce secondo le regole più classiche del genere, ma che mette in scena con una potenza visiva e senso del cinema strabordanti. Se Le verità nascoste diventa un film di quasi insostenibile tensione è perché l’autore sa gestire la materia come nessun altro. La Pfeiffer e suo marito Harrison Ford lavorano con sottigliezza sui propri personaggi, e nei momenti in cui devono assecondare l’orrore sanno farlo con cura certosina. Ritmo, trovate, effetti speciali precisi e conoscenza del genere. Un film che ha tutto. E ha giustamente sbancato i botteghini. Ancora oggi terrorizza. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.