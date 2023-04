I grandi film in streaming che compiono vent'anni

News Cinema

Nel 2003 il cinema italiano e hollywoodiano ci ha regalato film degni di essere ricordati. Ripercorriamo un anno speciale attraverso cinque titoli in streaming.

Esattamente vent’anni fa sono usciti in sala una serie di lungometraggi che hanno rappresentato altrettanti momenti di grande cinema. Tra tutti i migliori prodotti arrivati nel 2003 abbiamo selezionato i cinque film in streaming che a nostro avviso rappresentano il meglio di un anno ricco di fascinazioni, sia nell’ambito del mainstream che in quello del cinema d’autore. Buona lettura.

I migliori film in streaming usciti vent’anni fa

Buongiorno, notte

Le conseguenze dell’amore

Master & Commander: Sfida ai confini del mare

Mystic River

Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re

Buongiorno, notte

Uno dei film più importanti e soprattutto riusciti della nostra cinematografia contemporanea. Marco Bellocchio riflette sul rapimento e la prigionia di Aldo Moro facendone una discussione personale, prima di tutto con la propria capacità di assimilare quell’episodio. Buongiorno, notte mescola ricostruzione storica con interpretazione analitica, a tratti onirica dell’evento, creando un qualcosa di stordente per quanto potente. Con un Roberto Herlitzka da applausi. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, Rai Play, NOW.

Le conseguenze dell’amore

Dopo il buon esordio de L’uomo in più Paolo Sorrentino sforna quello che forse ancora oggi rimane il suo film migliore, insieme magari a È stata la mano di Dio. Le conseguenze dell’amore è un noir di oltre confine stilizzato e girato con maestria, capace di immergere lo spettatore in un’atmosfera decadente e insieme tesissima. Toni Servillo è magnifico protagonista, Olivia Magnani ottima “musa” un cast di supporto di prim’ordine a supportare un film malinconico e appassionante. E vent’anni proprio non li dimostra, tutt’altro…Disponibile su CHILI.

Master & Commander: Sfida ai confini del mare

Il film più epico dell'immenso Peter Weir diventa anche una riflessione sul rapporto tra esseri umani, sulla loro ingerenza nei confronti della natura, sul senso del dovere. Master & Commander: Sfida ai confini del mare è un capolavoro di immagini (Oscar per la fotografia) e allo stesso tempo un film intimo, quasi impalpabile. Grande successo di pubblico interpretato da due attori in stato di grazia come Russell Crowe e Paul Bettany. Film da inchino. Disponibile su NOW.

Mystic River

Insieme a Gli spietati questo è il capolavoro di Clint Eastwood. Il passato che torna a tormentare la vita dei protagonisti, un crime-movie decadente e in chiaroscuro in cui i due premi Oscar Sean Penn e Tim Robbins sono grandiosi, ma a eccellere è un Kevin Bacon pazzesco. Mystic River colpisce il cuore, strazia e commuove, dipinge personaggi potenti e costruisce una storia massiccia. Meritava l’Oscar per il miglior film e la regia, ma quell’anno la storia era già scritta. Poco importa, rimane il film più bello del 2003 per netto distacco. Disponibile su CHILI, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video.

Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re

Peter Jackson chiude la leggendaria trilogia con un capitolo prezioso, magnifico da vedere, con scene di battaglia enormi e monologhi da far accapponare la pelle. Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re non è potente e notturno quanto il precedente Le due Torri - che rimane il migliore dei tre - ma conferma la grandezza della visione del proprio autore. Conclusione portentosa e trionfante della saga che porta a casa undici Oscar e scrive la storia del cinema. Che spettacolo! Disponibile su CHILI, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video.