I Film Disney 2020: sempre all'insegna di forti emozioni con Black Widow, Mulan, Onward e il nuovo film di Terrence Malick

E, a parte l'imminente Star Wars, ci sono anche Jojo Rabbit, Il richiamo della foresta, New Mutants, Artemis Fowl...

Alle Giornate di Cinema di Sorrento abbiamo incontrato Giulio Carcano, Director Theatrical Distribution della Disney per l'Italia. È impossibile parlare di tutti i film che la major americana ha in uscita da qui a al prossimo giugno, quindi la conversazione parte da quanti fazzoletti ci serviranno per vedere la versione live-action di Mulan, il nuovo film Pixar intitolato Onward - Oltre la magia, l'adattamento cinematografico di Artemis Fowl, a cominciare dall'imminente Star Wars: L'ascesa di Skywalker che chiude la nuova trilogia. Nella chiacchiera tocchiamo anche il nuovo film Marvel proprio mentre, quasi contemporaneamente, viene diffuso online il primo trailer di Black Widow. Qui sotto l'intervista con Giulio Carcano.