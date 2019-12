Black Widow: primo trailer italiano del cinecomic Marvel con Scarlett Johansson

News Cinema

Prima occasione in solitaria per l'attrice e il suo personaggio ospite fisso di molti film Marvel. Al cinema dal 29 aprile 2020.

Prima occasione in solitaria per Scarlett Johansson e la sua Natasha Romanoff, che vediamo in gran forma nel primo trailer italiano di Black Widow, oltre che nel poster ufficiale. Il tutto dopo nove anni di onesto servizio come spalla di tanti film della Marvel, a partire da Iron Man nel 2010. Momenti di piacere per gli appassionati del personaggio, nonostante la preoccupazione generale per la sua sorte, diciamo pure la sua morte, legata agli eventi di Avengers: Endgame.

Cate Shortland ha diretto Black Widow. Le immagini, che trovate qui sotto, ci mostrano Romanoff al ritorno alle sue radici al confronto con la sua amica quasi sorella (Florence Pugh) oltre a Red Guardian (David Harbour) e una versione più anziana d Black Widow stessa, Rachel Weisz. Il film si svolge tra gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War.

Non manca molto, in fondo, all’uscita italiana di Black Widow nelle sale, prevista per il 29 aprile 2020.