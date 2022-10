I film di Prime Video a ottobre 2022: Chase con Gerard Butler, Time Is Up 2 con Bella Thorne, Backstage - Dietro le quinte

News Cinema

Prime Video a ottobre 2022 propone in streaming tra le esclusive Chase con Gerard Butler, Backstage - Dietro le quinte e Time Is Up 2 con Bella Thorne.

Prime Video nell'ottobre 2022 presenterà un numero corposo di esclusive e produzioni Amazon Original. Esaminiamo i film sulla piattaforma nel corso del mese, tenendo presente che tra i film di terze parti arriveranno sulla piattaforma anche opere come Baaria e Malena (dal 10 ottobre), Sliding Doors (già disponibile), Il Grinch e L'amore non va in vacanza (dal 15).

Prime Video, gli originali e le esclusive di ottobre 2022

La proposta di produzioni originali ed esclusive di Prime Video per il mese di ottobre 2022 comincia con due documentari. In Red Valley - Siamo quello che ascoltiamo (sul servizio dal 3), si parte dalla constatazione che gli Italiani ascoltano musica 19 ore alla settimana, e dalla cornice del Red Valley Festival, dove si sono esibiti tra gli altri Blanco, Marracash, Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra, Irama, Salmo, Mr. Rain, Il Tre, Shablo e Paola Zukar. Ognuno esprime un'opinione sul rapporto tra l'Italia e la musica.

Dal 5 ottobre un altro documentario, La musica di 007 (The Sound of 007 - 60 Years of Bond) racconta i sei decenni di musiche composte per i film di James Bond, da Agente 007 - Licenza di uccidere con Sean Connery all’ultimo Daniel Craig di No Time To Die. Chi c'era dietro quelle hit musicali che hanno fatto la storia del cinema? Guarda subito Red Valley - Siamo quello che ascoltiamo su Prime Video Guarda subito La musica di 007 su Prime Video

In Chase con Gerard Butler, dal 10 su Prime Video, Will cerca di capire cosa ci sia dietro la misteriosa sparizione di sua moglie Lisa, a una pompa di benzina, mentre insieme si stavano dirigendo dai genitori di lei. Le autorità non collaborano e Will decide di gestire la cosa da solo. Regia di Brian Goodman, nel cast c'è anche Jaimie Alexander nel ruolo di Lisa.

Catherine Called Birdy, scritto e diretto da Lena Dunham, è invece ambientato nel 1290, presso Stonebridge, dove la giovanissima Lady Catherine rifiuta un matrimonio combinato per salvare la sua casata dal declino. Con Belle Ramsey, dal 7 ottobre.

Dal 13 ottobre l'italiano Backstage - Dietro le quinte di Cosimo Alemà narra la storia di nove ragazzi che si sfidano in estenuanti prove di canto e ballo al Sistina di Roma, per ottenere quattro parti: chi di loro ce la farà? Chi crollerà? Chi rimarrà fuori? Il film è interpretato da esordienti scelti tra 1400 candidati, per una selezione non meno impegnativa di quella raccontata nel lungometraggio.



Backstage - Dietro le quinte: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD