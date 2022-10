Prime Video: Le Serie TV in streaming a ottobre 2022

News Serie TV

Da non perdere il remake Pretty Little Liars: Original Sin e i thriller The Devil's Hour e INVERSO.

Colpo di scena nell'offerta di nuove Serie TV di Prime Video per il mese di ottobre. Il servizio streaming propone a sorpresa Pretty Little Liars: Original Sin, serie in licenza che è il chiacchierato remake dell'omonimo mystery teen drama di successo del 2010, creato dall'ideatore di Riverdale e Le terrificanti avventure di Sabrina Roberto Aguirre-Sacasa. Ambientata nello stesso universo narrativo di Pretty Little Liars (anch'esso in arrivo con il più recente spin-off) ma in una nuova cittadina, Millwood, Original Sin segue un gruppo di adolescenti - delle nuove "graziose piccole bugiarde" - mentre è tormentato da un misterioso assalitore che si firma con la lettera "A" e vuole punirle per un peccato segreto commesso dai loro genitori 20 anni prima... così come per i loro. Non le uniche situazioni inquietanti che la piattaforma esplorerà nel mese di Halloween. In The Devil's Hour, l'ex star di Doctor Who Peter Capaldi prende parte a una storia in cui una donna si sveglia ogni notte alle 3:33, nel bel mezzo della cosiddetta "Ora del diavolo". Suo figlio di otto anni è introverso e non mostra emozioni, sua madre parla a sedie vuote, la sua casa è infestata da reminiscenze di una vita che non è la sua. Ora che il suo nome viene inspiegabilmente connesso a una serie di brutali omicidi avvenuti nella zona, la risposta che aveva evitato per tutti questi anni diventa centrale.

Pretty Little Liars: Original Sin - Trailer: Pretty Little Liars: Original Sin - Il Trailer Ufficiale in HD

Da non perdere anche INVERSO, thriller di fantascienza con Chloë Grace Moretz nei panni di una giovane donna che cerca di tenere insieme i pezzi della sua famiglia disastrata in un angolo dimenticato dell'America del futuro. Attraverso di lei, una ragazza intelligente, ambiziosa e predestinata, otteniamo uno sguardo affascinante e allucinatorio sulla sorte dell'umanità e su ciò che verrà. È un altro tipo di donna quella al centro di Miskina, comedy francese con Fara, una trentenne senza casa, senza lavoro, senza fidanzato e con una forte miopia la quale decide di darsi una svegliata e fare le sue scelte: tra il suo migliore amico, che forse è proprio l'uomo della sua vita, e un nuovo ragazzo un po' pazzo che si innamora di lei; tra proteggere sua madre, ancora legata al passato, e ricucire i rapporti con suo padre; tra nascondere costantemente il suo viso e affrontare finalmente la realtà.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Prime Video, le Serie TV in streaming a ottobre 2022

Serie TV in prima visione

Miskina , Stagione 1 (17 ottobre)

, Stagione 1 (17 ottobre) INVERSO , Stagione 1 (21 ottobre, episodio settimanale)

, Stagione 1 (21 ottobre, episodio settimanale) Modern Love Tokyo , Stagione 1 (21 ottobre)

, Stagione 1 (21 ottobre) The Devil's Hour , Stagione 1 (28 ottobre)

, Stagione 1 (28 ottobre) Pretty Little Liars: Original Sin, Stagione 1 (31 ottobre)

Altre Serie TV

Anime

DanMachi , Stagioni 1-4 (1 ottobre)

, Stagioni 1-4 (1 ottobre) DanMachi: Sword Oratoria, Stagione 1 (1 ottobre)

Per i più piccoli

Adventure Time , Stagione 1 (1 ottobre)

, Stagione 1 (1 ottobre) Baby Looney Tunes , Stagione 1 (1 ottobre)

, Stagione 1 (1 ottobre) Hey Duggee, Stagione 3 (1 ottobre)

Proseguono