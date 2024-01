I film di Costanza Quatriglio e Carlo Sironi saranno presentati al Festival di Berlino

News Cinema

Altri due nuovo film italiani sono stati annunciati nel programma del Festival di Berlino 2024. Sono il documentario di Costanza Quatriglio Il cassetto segreto e Quell'estate con Irène di Carlo Sironi.

Manca meno di un mese all'apertura dell'edizione 2024, la 74esima, del Festival di Berlino, l'ultimo diretta dal valdostano Carlo Chatrian, e proseguono gli annnunci sulla selezione. Come di consueto la Berlinale anticipa nel corso delle settimane precedenti quasi tutto il suo programma. Già possiamo anticipare che il cinema italiano avrà molto spazio. Dopo le serie Supersex e Dostoevskij, rispettivamente produzione Netflix e Sky Original, e in attesa di probabili altri titoli in selezione ufficiale, oggi sono stati comunicati i programmi di storiche sezioni come Forum e Generation che presenteranno due titoli italiani

In quest'ultima, forse la più importante al mondo dedicata ai ragazzi, verrà presentato il nuovo film del quarantenne Carlo Sironi, Quell'estate con Irène, a quattro anni dall'esordio con Sole, visto alla Mostra del cinema di Venezia - Orizzonti. Una coproduzione fra Italia e Francia, scritto da Simoni con Silvana Tamma, con la promettente Noée Abita di Ava e Passeggeri della notte, insieme a Camilla Brandenburg, Claudio Segaluscio e Gabriele Rollo.

La storia di Quell'estate con Irène

Agosto 1997. Clara e Irène si incontrano per la prima volta durante una gita organizzata dall’ospedale che le ha in cura. Timida e solitaria l’una, sfacciata e inarrestabile l’altra, in comune hanno soltanto i loro 17 anni e quella malattia che sembrava sconfitta ma è ancora un’ombra presente nelle loro vite. Eppure quando sono insieme la paura svanisce e bastano poche ore a renderle inseparabili. Al punto di decidere di scappare insieme su un’isola lontana da tutti dove poter finalmente vivere la loro prima vera estate.

Il cassetto segreto di Costanza Quatriglio

Nella sezione Forum, invece, verrà presentato il documentario di Costanza Quatriglio, Il cassetto segreto, definito un "racconto sentimentale che dalle mura di casa abbraccia la Sicilia, l’Europa e il mondo, in un secolo di storia". Da un cassetto, infatti, escono i ricordi di un papà e di una bambina. Ma anche inaspettati la voce di Carlo Levi, "i ricordi di Jean Paul Sartre, la stretta amicizia con Leonardo Sciascia. E le foto di Anna Magnani, Cary Grant e Ingrid Bergman, l’auto scatto mancato con Enrico Fermi, e quel disegno di Renato Guttuso e i pomeriggi con il poeta Ignazio Buttitta. Ma anche il terremoto del Belice e il muro di Berlino, la Parigi e l’America degli anni ‘50. Su e giù per il ‘900, su e giù per il mondo".

Così racconta il documentario Quatriglio, "La scoperta di oltre 60.000 negativi fotografici scattati da mio padre dal 1947 in poi, decine di bobine 8mm e centinaia di ore di registrazioni sonore, mi ha fatto comprendere che avevo la possibilità straordinaria di realizzare un film che ponesse al centro un intreccio di vicende e vite vissute che riverberano nella storia di noi tutti. Così la casa dove sono cresciuta è divenuta il set per un racconto personale e articolato che si dipana dalle sue mura per abbracciare la Sicilia, l’Europa e il mondo, in un secolo di storia. Come nelle tracce ritrovate ho riconosciuto la mia stessa educazione sentimentale, allo stesso modo portare il cinema nella mia casa mi ha permesso di compiere un passaggio di trasfigurazione e comprensione profonda del tempo del distacco".