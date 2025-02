I Colori dell'Anima - The Colors Within, in anteprima esclusiva una scena in italiano dell'anime di Naoko Yamada

News Cinema

I Colori dell'Anima - The Colors Within sarà al cinema il 24, 25 e 26 febbraio con Anime Factory: dalla regista di La forma della voce, Naoko Yamada, arriva la storia di un'amicizia cementata dalla musica e piena di delicati non detti. Ve ne presentiamo in anteprima esclusiva una scena in italiano.

È atteso con curiosità nei cinema italiani, il 24-25-26 febbraio distribuito da Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures che racchiude il meglio dell'offerta anime, I Colori dell'Anima - The Colors Within, nuova opera della regista Naoko Yamada: i suoi precedenti lungometraggi anime, La forma della voce e Liz e l'uccellino azzurro, si sono fatti strada nel cuore di molti per l'attenzione alle psicologie dei loro personaggi... e I colori dell'anima non fa eccezione. Possiamo mostrarvi in anteprima esclusiva una scena in italiano del film, dove prende forma una canzone, grazie al trascinante entusiasmo di chi ha il potere di sciogliere le resistenze dei più timidi...



I Colori dell'Anima - The Colors Within: Una Clip Ufficiale italiana del Film in anteprima esclusiva - HD

I Colori dell'Anima - The Colors Within, la storia dell'anime di Naoko Yamada