Hunger Games, il prequel Ballata dell'Usignolo e del Serpente arriva nel 2023

Ballata dell'Usignolo e del Serpente, il prequel di Hunger Games, sarà nei cinema di tutto il mondo nel novembre 2023. È già segretamente in lavorazione.

Aspettavate l'adattamento cinematografico di "Ballata dell'usignolo e del serpente" di Suzanne Collins, prequel dei suoi Hunger Games pubblicato due anni or sono? Non attenderete troppo, perché secondo uno scoop di Film Updates il lungometraggio sarà nelle sale americane il 17 novembre 2023. Ciò significa, come forse intuirete, che si sta girando in gran segreto proprio in questo periodo! Leggi anche Hunger Games - Ballata dell'usignolo e del serpente, il regista Francis Lawrence sull'adattamento del prequel

