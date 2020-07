Hunger Games - Ballata dell'usignolo e del serpente, il regista Francis Lawrence sull'adattamento del prequel

News Cinema

Francis Lawrence, veterano della saga cinematografica di Hunger Games, spiega il suo rapporto col prequel di Suzanne Collins.

Come ricorderete, Francis Lawrence ha ereditato la saga cinematografica di Hunger Games dopo l'abbandono del primo regista Gary Ross, ed è ora anche l'autore designato del film tratto da Hunger Games - Ballata dell'usignolo e del serpente, il prequel firmato da Suzanne Collins già disponibile in italiano per i tipi Mondadori. Chiacchierando con Discussing Film, Lawrence ha fornito un piccolo aggiornamento sul modo in cui si sta rapportando al film, che avrà un copione scritto dal premio Oscar Michael Arndt.

Suzanne mi ha chiamato prima che fosse pubblicato e mi ha spiegato a grandi linee di cosa parlasse, ma non mi ha voluto spoilerare nulla perché mi godessi la lettura. Mi è piaciuta tanto la storia, mi piace il tema, molto attuale. E' sempre stata brava in questo. E' una scrittrice molto divertente, per la capacità che ha di non farti mai posare il libro. [...]

I personaggi sono favolosi ed è molto eccitante tornare in una versione diversa e antecedente del mondo di Hunger Games, con personaggi per la maggior parte nuovi. [...] Mi sono divertito lavorando su tre dei quattro film, [...] ho sempre voluto tornare in quell'universo, ma volevo essere certo che ci fosse dietro un processo organico, cioè che venisse sempre da Suzanne, non dallo studio che spingeva per sequel o prequel.