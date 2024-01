Hugh Jackman inaugura l'anno nuovo con un tuffo nell'oceano gelato: il video

News Cinema

E' stato un anno complicato per Hugh Jackman, con tanto di divorzio annunciato, quello appena finito. Mentre si prepara a tornare nei panni di Wolverine, l'attore dà prova della sua forma fisica con un bagno nell'oceano.

Una delle tradizioni per iniziare il nuovo anno vuole un tuffo nell'acqua del fiume o del mare. Se a Viareggio il controverso generale Vannacci si è tuffato in mare con tutta la famiglia e un manipolo di impavidi eroi e a Roma mister Ok ha rinunciato per problemi muscolari al consueto tuffo nel Tevere, anche Hugh Jackman ha aderito a questa tradizione, immergendosi nelle acque gelide dell'Oceano per augurare a tutti un felice 2024. Il video, condiviso su Instagram, lo trovate qua sotto.

L'augurio di Hugh Jackman per il 2024

A 55 anni, in pieno allenamento per rivestire ancora una volta i panni di Wolverine, Hugh Jackman prima di tuffarsi dice: "Felice anno nuovo a tutti. Vi auguro ogni bene per il 2024 qualsiasi cosa accada, inclusa l'acqua gelata". Chissà se tra i suoi 31 milioni e mezzo di follower, qualcuni avrà seguito il suo coraggioso esempio.