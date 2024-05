Hugh Jackman e Jodie Comer in The Death of Robin Hood, rilettura dark del mitico personaggio

News Cinema

Il regista di Pig e del prequel di A Quiet Place, Michael Sarnoski, dirigerà Hugh Jackman e Jodie Comer in The Death of Robin Hood.

The Death of Robin Hood: Hugh Jackman in un ruolo leggendario

p>La leggenda di Robin Hood è stata raccontata moltissime volte al cinema e sempre interpretata da grandi attori nel ruolo principale. Adesso, il bandito che ruba ai ricchi per dare ai poveri tornerà al cinema in una nuova versione, che si preannuncia molto più dark. Parliamo di, il nuovo progetto del regista di, che sarà interpretato da Hugh Jackman Jodie Comer . E'a dare la notizia di questa interessante collaborazione.

Sarnoski presenterà il progetto agli acquirenti al marché del festival di Cannes e questo è quello che si sa finora di The Death of Robin Hood: si tratta di una rilettura dark della storia originale e racconterà la crisi degli ultimi anni del fuorilegge, tormentato da un passato di crimini e omicidi, un solitario usurato da una vita di lotte, gravemente ferito, che finisce nelle mani di una donna misteriosa che gli offre una possibilità di salvezza. L'inizio delle riprese è previsto per il febbraio 2025. Il film è interamente finanziato da Lyrical Media. Michael Sarnoski, che è anche autore del copione, ha dichiarato in merito: "é stata un'incredibile opportunità di reinventare e rinnovare la storia di Robin Hood che tutti conosciamo. Era essenziale assicurarci il cast perfetto per portare la sceneggiatura sullo schermo. Non potrei essere più felice e fiducioso in Hugh e Jodie per portarci questa storia in modo potente e significativo". Noi pensiamo che Hugh Jackman sia perfetto per il ruolo e condividiamo l'eccitazione del regista, in attesa di ulteriori notizie sul cast.