Hors du temps, fra i fantasmi dell'infanzia e la pandemia: la parola a Olivier Assayas

Uno dei grandi autori del cinema europeo, Olivier Assayas ha ricevuto il Celebration of Lives Award al Biografilm Festival di Bologna e ha raccontato la sua esperienza intensa e originale della creazione di Hors du temps.

Fuori dal tempo, ma in pieno lockdown. Olivier Assayas è uno degli autori più importanti e versatili del cinema europeo, e lo conferma anche con l’originale e personalissimo Hors du Temps, presentato in concorso alla scorsa Berlinale e in apertura del Biografilm Festival di Bologna, dove il regista ha ricevuto il Celebration of Life Award, riconoscimento assegnato alle persone che con le loro vita e opere hanno impresso un segno importante nell’arte e nella società.

Occasione per ascoltarlo parlare, con la consueta dotta eleganza e in un italiano raffinato, del suo film, che racconta come due coppie decidano di vivere tra le stesse mura, dopo che è stato dichiarato il periodo di confinamento, come vivono e affrontano questo lasso di tempo. Nel cast troviamo Vincent Macaigne, Nora Hamzawi, Micha Lescot e Nine d’Urso.

“L’ho scritto alla fine del lockdown, più di tre anni fa”, ha detto, “per avere memoria di questo evento storico che ci è accaduto. Speravo di girarlo la primavera successiva, ma non ho potuto farlo, essendo impegnato nella serie Irma Vep per HBO. Se l’avessi scritto alcuni anni dopo penso che mi sarei dimenticato di molte cose, di molte dinamiche quotidiane legate alla pandemia. Quando ho poi girato il film, e sono tornato alle emozioni originali che avevo provato a catturare nella mia sceneggiatura, ci sono state delle cose che mi hanno sorpreso, che avevo dimenticato e sono tornate in superficie. Poi c’è il processo di trasformazione dei personaggi svolta dagli interpreti. Per esempio, Micha Lescot reinventa mio fratello, anche se le parole sono spesso le sue. Si è appropriato del personaggio trasformandolo e migliorandolo. Era il solo modo per rendere universale questo film”.

Un lavoro molto personale fra i fantasmi dell’infanzia e della memoria, in un momento in cui il mondo si è fermato improvvisamente. “Durante la pandemia la morte era molto presente, come durante l’epidemia di AIDS degli anni ’80”, ha aggiunto. “Non sono stati tempi piacevoli, ma allo stesso tempo il fatto che il mondo e tutto quello che costituisce la società si fermasse ha portato con sé un senso di pace legata al concetto di solitudine. Nel mio caso è stato strano passare quel periodo in un posto in cui sono stato bambino e ragazzo, in cui sono cresciuto. Non abitavo in quella casa da tantissimo tempo. Questo mi ha obbligato a tornare a memorie di infanzia che pensavo sparite, di ritrovare connessione con la natura in quel piccolo paese. C’è un aspetto positivo, nel far tornare emozioni molto importanti della vita, ma allo stesso tempo c’era una forma di paura della morte, insieme al ritorno all’infanzia, che sono due cose in contraddizione. Sono stato obbligato a reagire a emozioni molto diverse, che si incontravano per caso in modo fortuito nelle circostanze del lockdown. La cosa che mi ha salvato e mi ha dato maggiore soddisfazione è stata poter lavorare con un tipo di concentrazione, di intensità, che non è mai possibile. In quei mesi sono rimasto a casa senza distrazioni, come un eremita. Ho scritto diverse cose, perché il lavoro è la cosa che mi ha salvato”.

Ma quanto è presente la realtà, nei personaggi e nelle loro dinamiche, quanto vediamo in Hors du temps quello realmente accaduto a Olivier Assayas, al fratello e alle loro compagne? “I personaggi sono ispirati dalla realtà, usano parole realmente dette da me o mio fratello con solo alcuni piccoli cambiamenti. Micha però non è identico a lui, le ragazze sono diverse da quelle della vera storia, ma ovviamente nel personaggio di Vincent Macaigne c’è molto di me. Quando realizzo un film di finzione, tutto viene dalla mia immaginazione, dalla mia conoscenza e osservazione del mondo. Avevo l’impressione di vivere qualcosa di unico. Ho voluto fare un film molto realistico, che poi nel processo naturale di scrittura è diventato una commedia. L’ho girato a casa mia, nella campagna vicino a Parigi. In un ambiente - la casa di mio padre - che è quello della mia infanzia e gioventù, dove mi sono rinchiuso insieme a mio fratello, che ha più o meno la mia stessa età e con il quale condividevo ricordi di quando eravamo piccoli, prima di lasciare la casa di famiglia”.

Ma l’umanità ha veramente imparato qualcosa da quegli anni sconvolgenti? “Non so rispondere, ma ho fatto questo film per provare a trovare la mia personale risposta, che ho voluto condividere con gli altri, e che avrebbe funzionato solo se fosse stato davvero veritiero, girando nella mia casa, utilizzando situazioni che ho vissuto. Solo così, forse, poteva diventare universale. Non penso si possa condividere una risposta, ma una domanda sì. È più o meno quello che ho provato a fare. Ci sono dei film che vuoi fare, altri che si impongono. Ho cominciato a scrivere non sapendo cosa sarebbe diventato Hors du temps. Ho scritto la storia della famiglia del mio vicino, un amico di infanzia, del suo giardino dove ho vissuto la mia infanzia. Erano tre o quattro pagine, poi avevo finito. Cosa avrei fatto dopo? Non so perché, ma mi è venuto di riprodurre una scena di commedia che somigliava a quello che avevo vissuto con mio fratello durante il lockdown. Allora mi sono detto che avrei potuto fare un film di tipo sperimentale, metà autobiografia, usando fatti, posti e immagini di assoluta verità, mettendoli in rapporto dialettico con delle scene di commedia legate alla vita in comune durante la pandemia. Una volta deciso di andare avanti in questo modo non ero ancora convinto di voler fare questo film, perché mi faceva paura l’aspetto puramente autobiografico, girare nella casa di mio padre e di mia madre. Ci sono momenti che allo spettatore risultano comici, ma per me sono fantasmi e mi fanno paura. La casa è piena dei miei genitori e di mio nonno, un pittore ungherese che non ho mai conosciuto ed è morto negli anni ’30”.